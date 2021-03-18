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Alpedo Elbistan Şubesi törenle hizmete açıldı

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini içinde barındıran Alpedo Elbistan Şubesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Alpedo Elbistan Şubesi törenle hizmete açıldı
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'Doğanın en tatlı armağanı' sloganıyla İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda hizmet verecek olan Alpedo Elbistan Şubesi’nin açılış törenine, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyasi parti başkanları, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyasi parti başkanları, oda başkanları ile Alpedo Elbistan İşletmecileri Serdar Şahin ve Gökhan Meşe birlikte kestiler.

Başta dondurma ve tatlı olmak üzere Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini Elbistan halkının beğenisine sunacaklarını belirten Alpedo Elbistan İşletmecileri Serdar Şahin ve Gökhan Meşe, “Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan başta dondurma ve tatlı olmak üzere biber, tarhana ve çörek gibi ürünlerin satışını yapılacağız. Alpedo Elbistan Şube’mizde dünyanın farklı lezzetteki kahvelerini, sıcak ve soğuk içecekler çeşitlerini vatandaşlarımızın damak zevkine sunacağız. Kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz ferah bir ortamda hizmet vereceğiz. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında hizmet veren Alpedo markasını Elbistan’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

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Alpedo Elbistan Şubesi Törenle Hizmete Açıldı