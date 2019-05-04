Almanya’dan gelip Elbistan’a hayran kaldılar

Yaklaşık 30 yıl önce Elbistan’dan Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin başkenti Münih’in Memmingen şehrine göç eden İbrahim Öztoprak, sağlık sektöründe çalışmaya başladı. Kendisi gibi sağlık sektöründe çeşitli kurumlarda çalışan Almanlarla sıkı diyalog kuran Öztoprak, bulduğu her fırsatta Elbistan’ın ve bölgenin doğal güzelliklerinden, doğar doğmaz nehre dönüşen Ceyhan Nehri’ne ev sahipliği yaptığından bahsetti. Öztoprak’ın anlattıklarından etkilenen Alman vatandaşlar, daha önceki yıllarda teker teker Elbistan’a gelerek bir süre misafir edildi. Elbistan’ı görenlerin kendi vatandaşlarıyla anılarını paylaşması, diğer Almanların da merakını cezp etti. Elbistanlı gurbetçi İbrahim Öztoprak, Alman sağlıkçıların ilçeyi gezme isteğini geri çevirmedi. Tatil programı yapan 5 Alman sağlıkçı, 10 günlük bir gezi için Elbistan’a geldi.

Elbistan’da kırsal mahalleleri gezen ve burada misafir edilen Alman sağlıkçılar, daha sonra Pınarbaşı’nı ve ilçedeki tarihi yapıları gördü. Alman turistler, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından da misafir edildi.

Burada bir değerlendirme yapan ve Alman sağlıkçıların turist olarak ilçeye gelmesine vesile olan Elbistanlı gurbetçi İbrahim Öztoprak, “Elbistan sevdalısıyım. İmkanlarım ölçüsünde ilçeme turist getirmeye çalışıyorum. Benim vasıtamla daha önceden Elbistan’a turist olarak gelen bir Alman’ın Elbistan’la ilgili olarak anlattıklarından etkilenen arkadaşlarımız da ilçemizi görmek istediler. Biz de hep beraber Elbistan tatili programladık. Doğayı seviyorlar. Darende’ye gittik. Afşin Eshab-ı Kehf’e gideceğiz. Ceyhan Nehrimizi ve Pınarbaşımızı gördüler. Elbistan’ın köylerindeki doğal ortamı ve yaşamı gördüler. Çok beğendiler. Pınarbaşı’nda bir nehrin doğuşuna ilk kez şahit oldular” ifadelerini kullandı.

Öztoprak, “İnsanlarımızı çok sevdiler. Misafirperverlik ve gördükleri ilgi onları çok memnun etti. 10 gün Elbistan ve çevresinin tarihi ve kültürel yerlerini gezeceğiz. İmkanımız olursa Nurhak’a gideceğiz. Elimizden geldiğince onlara Elbistan’ımızı ve insanımızı tanıtıyoruz. Onlar da ülkelerine döndüklerinde burada gördüklerini kendi insanlarına anlatacaklar. Güzel izlenimlerle ilçemizden ayrılmalarını ve burada gördükleri güzellikleri orada anlatarak ilçemize daha fazla turist gelmesini sağlamayı istiyorum. Umarız bu bir adım olur. İlçemiz gerçekten çok güzel. Neden bizim buralara da turist gelmesin. Turizm denince sadece akla deniz ve kum gelmemesi gerekiyor. Bu inanlar da zaten tatillerini doğada geçirmeye gayret ediyor. Elbistan’ın da gerek su kaynakları ile gerekse de kırsaldaki yaşamıyla çok ayrı bir özelliği var. Ben bir gönüllü turizm elçisi olmak istedim. Umarım bunu da başarırım” dedi.

Elbistan’ı gezen sağlıkçı turistler de ilçeye hayran kaldıklarını belirterek, Elbistan’ın insanının misafirperverliğini çok sevdiklerini anlattılar.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, kendilerini misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek Alman turistlere ilçenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgiler verdi.











