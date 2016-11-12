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Almanya-Köln’de muhteşem etkinlik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden (KSÜ) Elbistanlı Öğretim Görevlisi Cavit Polat ile Mustafa Genç ve Mithat Kandemir’in küratörlüğünü ve düzenleme kurul üyeliğini yaptığı Uluslararası Karma Sergi, Almanya-Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin’in katılımıyla gerçekleşti.

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Almanya-Köln’de muhteşem etkinlik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden (KSÜ) Elbistanlı Öğretim Görevlisi Cavit Polat ile Mustafa Genç ve Mithat Kandemir’in küratörlüğünü ve düzenleme kurul üyeliğini yaptığı Uluslararası Karma Sergi, Almanya-Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin’in katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 100’e yakın sanatçı akademisyenin katıldığı uluslararası özgün karma sergi, Almanya Köln’de açıldı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleşen açılışa, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Alman sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılışında konuşan Öğretim Görevlisi Cavit Polat, Başkonsolosun katılımlarından dolayı gururlandıklarını ifade ederek, “Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımıza kültürel destek vermeye devam edeceğiz. Anadolu’nun sanatsal esintilerini bundan böyle Almanya’da yaşayan Türk kardeşlerimize çeşitli etkinlikler vasıtasıyla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.  

Başkonsolos Hüseyin Emre Engin ise, etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, organizeyi yapan kişilere ve katılımcılara teşekkür etti.

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saffet kaya 1 ay önce

Cavit Hocam ellerinize yüreğünize saglık.Kanada programın ne zaman acaba

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