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‘Alışveriş bayramı’ Dulkadiroğlu Caddesi ile başlıyor

Elbistan Belediyesi’nin ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında hayata geçirdiği ‘alışveriş bayramı’ etkinliğinin ilki Dulkadiroğlu Caddesi’nde yapılacak.

‘Alışveriş bayramı’ Dulkadiroğlu Caddesi ile başlıyor
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘alışveriş bayramı’ kapsamında caddenin trafiğe kapatılacağını ve o güne özel indirimler yapılacağını belirterek, “Tüm vatandaşlarımızı bu şölene destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pandemi süreci nedeniyle yavaşlayan kent ekonomisinde ticari hayatı canlandırmak ve yerel esnafa destek olma adına ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Kampanyanın kent ekonomisinde bir bahar havası oluşturup esnafa can katacağını ifade eden Başkan Gürbüz, “Kampanyadaki ana hedefimizi, halkımızın alışverişlerinde yerel esnafı tercih etmesi olarak belirlemiştik. Bu çerçevede de bir araya geldiğimiz esnaflarımızla indirim sokağı ya da alışveriş bayramı adı altında o güne özel indirimlerin yapıldığı bir etkinlik düzenleme kararı aldık. ‘Alışveriş bayramı’ etkinliğimizin ilkini 13 Mart Cumartesi günü Dulkadiroğlu Caddesi’nde yapacağız. Caddedeki tüm esnaflarımız, 09.00-20.00 saatleri arasında o güne özel indirimler yapacak. Caddeyi de trafiğe kapatarak vatandaşlarımızın alışverişlerini daha rahat bir şekilde yapmalarına imkan tanıyacağız” şeklinde konuştu.

 “Esnaf ayakta kalsın diye vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz” diyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Pandeminin en çok etkilediği kesimlerden biri olan yerel esnafın ayakta kalması ve kent ekonomisinin canlandırılması için özel bir dayanışma çağrısı yapıyoruz. Biz esnafımızı, alışveriş yapmaktan öte bir dost olarak görüyoruz. Bir kentin kalkınmasının, yerel esnafın ve küçük işletmelerin kalkınması ile mümkün olabileceğinin de bilinci ile elimizden geleni yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu bayram sevincine ortak olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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