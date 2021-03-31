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Alışveriş Bayramı, Ahmet Karacabey’de

Elbistan Belediyesi’nin ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında hayata geçirdiği ‘alışveriş bayramı’ etkinliğinin ikincisi, Ahmet Karacabey Caddesi’nde yapılacak.

Alışveriş Bayramı, Ahmet Karacabey’de
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Daha önceden 2 gün süreceği duyurulan alışveriş bayramı, 4 Nisan Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘alışveriş bayramı’ kapsamında caddenin trafiğe kapatılacağını ve o güne özel indirimler yapılacağını belirterek, “Tüm vatandaşlarımızı bu şölene destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pandemi süreci nedeniyle yavaşlayan kent ekonomisinde ticari hayatı canlandırmak ve yerel esnafa destek olma adına ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyası başlattıklarını vurguladı.

Kampanyanın kent ekonomisinde bir bahar havası oluşturup esnafa can katacağını ifade eden Başkan Gürbüz, “Kampanyadaki ana hedefimizi, halkımızın alışverişlerinde yerel esnafı tercih etmesi olarak belirlemiştik. Bu çerçevede de bir araya geldiğimiz esnaflarımızla indirim sokağı ya da alışveriş bayramı adı altında o güne özel indirimlerin yapıldığı bir etkinliğin ikincisini düzenliyoruz. ‘Alışveriş bayramı’ etkinliğimizin ikincisi 3 Nisan Cumartesi günü Ahmet Karacabey Caddesi’nde yapacağız. Aslında bu caddemizde alış veriş bayramını Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün planlamıştık. Ancak Kahramanmaraş genelinde Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için Cumartesi günü yapacağız. Caddedeki tüm esnaflarımız, 09.00-20.00 saatleri arasında o güne özel indirimler yapacak. Caddeyi de trafiğe kapatarak vatandaşlarımızın alışverişlerini daha rahat bir şekilde yapmalarına imkan tanıyacağız” şeklinde konuştu.

 “Esnaf ayakta kalsın diye vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz” diyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Pandeminin en çok etkilediği kesimlerden biri olan yerel esnafın ayakta kalması ve kent ekonomisinin canlandırılması için özel bir dayanışma çağrısı yapıyoruz. Biz esnafımızı, alışveriş yapmaktan öte bir dost olarak görüyoruz. Bir kentin kalkınmasının, yerel esnafın ve küçük işletmelerin kalkınması ile mümkün olabileceğinin de bilinci ile elimizden geleni yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu bayram sevincine ortak olmaya çağırıyoruz. Vatandaşlarımızdan bir diğer ricamız ise maske ve mesafe kurallarına uymaları” ifadelerini kullandı.

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