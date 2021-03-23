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Ali Tekinsoy’a bir uluslararası etiket daha

Gerçekleştirdiği projelerle ilimizde eğitimde değişimin öncülerinden biri haline gelen Ali Tekinsoy Ortaokulu’na Avrupa Komisyonu bünyesinde bulunan eTwinning Merkezi Destek Servisi tarafından "eTwinning Okulu" etiketi verildi.

Ali Tekinsoy’a bir uluslararası etiket daha
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Daha önce European School Net tarafından "eSafety Label" etiketi verilen Ali Tekinsoy Ortaokulu, uluslararası geçerliliği olan ve eğitimde işbirliğine dayalı öğrenme modelleriyle projeler gerçekleştiren okulların layık görüldüğü ve Kahramanmaraş genelinde bu yıl 4 okula verilen "eTwinning School" etiketini kazandı.

Okul Müdürü Ahmet Arslan, ‘eTwinning Okulu’ etiketinin, Erasmus + projelerinde ayrıcalık sağlamanın yanı sıra okulda yenilikçi metotların da yaygınlaşmasının önünü açacağını söyledi.

Bir süredir Avrupa’daki farklı ülkelerin de içinde olduğu okullarla projeler sürdürdüklerini hatırlatan Arslan, ‘eTwinning Okulu’ etiketi sayesinde okulumuz Avrupa seviyesinde bir görünürlüğe sahip olacak. eTwinning’in önde gelen okullarını kapsayan bir Avrupa ağında yerimizi almış olacağız” dedi.

Arslan, “Okulumuz, geçtiğimiz yıl 'Write for The Multilingual Book' ve 'Keep Connection, Keep Learning' projeleriyle 2 Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi kazanmıştı. Bu yıl kazandığımız ‘eTwinning Okulu’ etiketi ise Erasmus + projelerinde ayrıcalık sağlarken, okulda yenilikçi metotların yaygınlaşmasını ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesini de içeriyor.

Projelerde görev alan öğretmenlerimiz Aslıhan Arslan, Hasan Tatar, Tuğba Kendirli, Semra Çatal ve Yusuf Özcan'ı başarılı çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Projelerde görev alan öğretmenlerimize, etkinlikleriyle fark oluşturan öğrencilerimize ve destek olan velilerimize okulumuza bu ayrıcalığı kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ali Tekinsoya Bir Uluslararası Etiket Daha