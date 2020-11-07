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Ali Tekinsoy, başarısını Avrupa’ya taşıdı

Ali Tekinsoy Ortaokulu, öğrencilerin yabancı dil alanında tecrübe kazanmaları ve kültürler arası etkileşimi en üst düzeyde sağlamaları için hayata geçirdiği projelerle, ilçedeki Avrupa Kalite Etiketi kazanan ilk ve tek okul olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ali Tekinsoy, başarısını Avrupa’ya taşıdı
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Elbistan Ali Tekinsoy Ortaokulu öğrencileri ile Avrupa’nın 6 farklı ülkesindeki akranları arasında etkileşim sağlamak ve yabancı dillerini geliştirmek amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirdi. ‘7 Dilde 77 Uzay Macerası’ projesi çerçevesinde Elbistanlı öğrenciler ile Portekiz, Fransa, İtalya, Makedonya, İspanya ve Polonya’daki öğrencilerin ana dillerinde hayal dünyalarını yansıttıkları öykülerden oluşan ‘Gökyüzündeki Işıkların Öyküsü’ adlı kitap yayımlandı. Bu projeye ek olarak 7 ülkeden 8 okul ve 11 öğretmenin katılımıyla 'Write for the Multilingual Book' projesi başarıyla uygulandı. Pandemi döneminde öğrencilerin İngilizce pratik yapması ve akranlarıyla belirlenen konular üzerine bilgi değişimi için de 'Keep Connection, Keep Learning' projesi kuruldu.

Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun, Portekiz, Fransa, İtalya, Makedonya, İspanya ve Polonya’daki okullarla ortaklaşa düzenlediği bu projeler, Ulusal Destek Servisi'nden sonra eTwinning Merkezi Destek Servisi tarafından da ödüle layık görüldü. Elbistan Ali Tekinsoy Ortaokulu, eTwinning Merkezi Destek Servisi tarafından Avrupa Kalite Etiketi’ni alan ilk ve tek oldu.

Okul müdürü Ahmet Arslan, haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek projede emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.



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