Ali Kınık’tan muhteşem konser

Ünlü sanatçı Ali Kınık, Elbistan Festivali’nin dördüncü gününde sahne aldı. Kınık, ‘Ali Ayşe’yi seviyor’ ve ‘Koca reis’ başta olmak üzere eserlerini alandaki on binlerce kişi ile birlikte seslendirdi.

Elbistan Belediyesi’nin düzenlediği Elbistan Festivali, dördüncü gününde. Cem Adrian, Mehmet Erdem ve Yusuf Güney’in Elbistanlılar başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden on binleri bir araya getirdiği konser serisi, ünlü sanatçı Ali Kınık’la sürdü. Gündüz bölümünde birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Elbistan Festivali, Pınarbaşı mesire alanında insan selini bir araya getirdi. Ali Kınık’ın hayranları ve sevenleri, platformun önünde yer bulabilmek için adeta bir biri ile yarıştı.

Kınık’ın sahneye çıkması ile birlikte alandaki coşku ve sevinç de doruğa ulaştı. Yakılan meşaleler, sahne ışıkları ile birlikte renk cümbüşü oluşturdu. Ünlü sanatçı Kınık, sevilen parçalarını peş peşe seslendirdi.

Kınık, konserin ortalarında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü sahneye davet etti. Başkan Gürbüz ve Kınık, dillerden düşmeyen ‘Koca reis’ şarkısını birlikte söyledi.

Düet sonrasında kısa bir konuşma yapan Başkan Gürbüz, festivalin en kalabalık gecesini yaşadıklarını söyledi.

‘Sana değer, Elbistan’a değer, Türkiye’ye değer’ sloganı ile başladıkları Elbistan Festivali’nde 4.günde coşkunun eksilmediğini belirten Başkan Gürbüz, Ali Kınık’a da teşekkür etti.

Başkan Gürbüz’ün çiçek takdimi sonrasında konserine devam eden Ali Kınık, Elbistanlı şehitler başta olmak üzere tüm şehitlere ithafen de şarkı seslendirdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Kınık, konserini en sevilen şarkısı ‘Ali Ayşe’yi seviyor’ ile sonlandırdı.