Ali Kayası’na cam teras yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında Ali Kayası Cam Seyir Terası ve Mesire Alanı Projesi destek sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir tarafından hazırlanarak 2021 Yılı Mali Destek Programı kapsamında DOĞAKA’ya sunulan proje onaylandı. Projenin imzaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız tarafından atıldı.

Başkan Güngör imzalanan destek sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hamdolsun, Ali Kayası Cam Seyir Terası ve Mesire Alanı Projemiz için imzaları arttık. Projemizin onayıyla, tarihi Ali Kayası mevkiine cam seyir terası, asma köprü, yüzer iskele, kafeterya, yürüyüş ve dinlenme alanlarından oluşan projemizin yapımına başlıyoruz. İnşallah, bu tip projelerimizle Kahramanmaraş’ımızın turizmdeki büyük potansiyelini değerlendirme imkânı bulacağız. DOĞAKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



