Alevlerle mücadele eden 2 orman işçisi hayatını kaybetti

28-29-30-31 Temmuz tarihlerinde ülkemizin 98 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son paylaşımında toplam 98 adet orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

İşte yangınlarda son durum:

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de üç gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

ANTALYA

Antalya Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Manavgat'ta orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, dün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor. Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara katılan söndürme helikopterleri de göletlerden taşıdığı suları aralıksız olarak yanan bölgelere atıyor.

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediliyor.

Yangına havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, yangın söndürme işçisi, İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 49 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan yangına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)açıklama yapıldı. Açıklamada Muğla il genelinde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 49 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 35'inin tedavisinin sürdüğü bildirildi.