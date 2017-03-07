Alevler kontrol altına alındı, 20’den fazla ekmek teknesi kül oldu

Elbistan’da Açık Pazar ve köy garajı olarak kullanılan alanın araç girişinin yapıldığı bölümde başlayan büyük çaplı yangın, bir buçuk saatlik çabanın ardından kontrol altına alındı.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin takviye olarak geldiği olayda Pazar alanında bulunan onlarca tezgahın küle döndüğü öğrenildi. Yangının, tezgahlar kapalıyken çıkması, olası can kaybının ve yaralanmaların da önüne geçmesini sağladı.

Yangın alanına gelen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, olay hakkında Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldı. Esnaflara ve Elbistanlılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakam Akkoyun, ilk belirlemelere göre 20’den fazla tezgahın yandığını söyledi.

Elbistan’da büyük korku ve paniğe neden olan yangın, Açık Pazar ve köy garajı olarak kullanılan alanda çıktı. Saat 20.15 sıralarında Açık Pazar’ın araç girişi yapılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Alevler, soğuktan korunmak için esnafların tezgahlarının etrafını kapatmakta kullandığı brandalara ulaşmasıyla birlikte büyüdü. Tezgahların yan yana ve hemen hemen hepsinin de branda ile kapalı olması, alevlerin zincir etkisiyle büyümesine neden oldu. Kısa sürede onlarca tezgah, içindeki malzemelerle birlikte alevlere teslim oldu. Metrelerce yükselen alevlere ilk olarak Elbistan İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler müdahale etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 4 koldan alevlere müdahale ederken, Pazar yerinin etrafının kapalı olması, müdahaleyi zorlaştırdı. Pazar yerinin duvarı, iş makinesi ile yıkılmasıyla birlikte itfaiye ekipleri iç kısımlara girebildi. Tezgahlarının yandığı haberini alan esnaflar ise Pazar yerine akın etti. Ekmek teknelerini yutan alevleri endişe ile izleyen esnaflar, bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Tezgahlarda yemek ve ısınmak için kullanılan mutfak tüpleri de büyük paniğe neden oldu. Alevlere maruz kalan çok sayıda tüp patladı. Patlamalar, çevredeki binalardan da hissedildi. Patlamalar, çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlerle savaşırken diğer yandan da tezgahlardaki patlamayan tüpleri yangın alanından uzaklaştırdı. Alevlere, Elbistan itfaiyesinin yanı sıra Şeker Fabrikası ve Afşin’den de gelen ekipler ile TOMA da müdahale etti.

Alevler, Pazar yerinin batı-doğu ekseninde ilerlerken, garaj alanında park halinde bekleyen otobüsler de bölgeden uzaklaştırıldı. Alevler, yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından diğer tezgahlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi ile birlikte esnaflar ve bölgedeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının yol açtığı maddi hasarın boyutunun ise oldukça fazla olduğu belirtildi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı bildirildi.