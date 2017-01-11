Aldığı paket teslimatı için attığı imza, 300 bin liralık borç olarak döndü

Yaklaşık 3 yıl önce kendisine kuryenin getirdiği Kur’an-ı Kerim’i teslim aldığına dair evrakı imzaladığını sanan Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, 300 bin liralık borç senedine imza attığını, icra müdürlüğünden gelen ihbarname ile öğrendi.

Vatandaşları ağlarına düşürmek için bin bir türlü yöntemi kullanan dolandırıcılar, her geçen gün yeni yollar bulmaya devam ediyor. Daha yaygın olarak telefon kullanan dolandırıcılar, son dönemde sahte kurye ile evrak ya da paket teslim eder gibi görünüp, teslim tutanağının imza kısmını keserek, altına daha önceden hazırladıkları senedin imza bölümü gelecek şekilde imza attırarak yüz binlerce liralık vurgun yapmayı amaçlıyor. Daha önce İzmir’deki vatandaşların karşılaştığı bu yöntem, Elbistan’da Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç’ün korkulu rüyası oldu.

Şimdilerde 300 bin liralık borçla karşı karşıya kalan ve soluğu mahkemede alan Ergüç, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Uzun yıllardır hayvancılık yapıyorum. Hayvan yetiştiriciliği ve alım-satımı yapıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce başkanı olduğum Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği ofisinde olduğum sırada kurye ile bir paket geldi. Kurye olduğunu sandığım kişi, adıma Kur’an-ı Kerim gönderildiğini, ücretinin de gönderici tarafından ödendiğini söyledi. İçinde Kur’an-ı Kerim olan paketin teslim edildiğine dair de evrak imzalamam gerektiğini söyledi. Ben de paketin firmalar tarafından hediye olarak gönderildiğini düşünerek kuryenin bana uzattığı evrakı imzaladım. İmzaladığım evrakın teslim evrakı değil de borç senedi olduğunu, 3 yıl sonra İcra Müdürlüğü’nden gelen tebligatla öğrendim. Senette 2014 yılı vadeli olarak 300 bin TL borcum olduğu yazıyordu. Böyle bir senet imzalamadım. Ve bu kadar yüklü bir ticari işlemim olmadığı için dolandırılmaya çalışıldığımı düşündüm. Hemen Elbistan Adliyesi’ne giderek senette alacaklı olan kişi hakkında şikâyetçi oldum.”

Kısa bir araştırma yaptıktan sonra Gaziantep’te de bu şekilde bir durumla karşı karşıya kalan başka vatandaşların da olduğunu öğrendiğini belirten Ergüç, “Şikâyetçi olduktan sonra araştırma yaptım. Gaziantep’te de bu durumla karşılaşan vatandaşlar olduğunu öğrendim. Mahkeme süreci devam ediyor. Bana imzalatılan evrakın imza kısmını kesip, altına senedin imza bölümü gelecek şekilde hazırladıkları teslim tutanaklarına imza attırıldığına inanıyorum. Mahkeme sonucunda gerekirse senet üzerinde kriminal inceleme bile yaptıracağım. İnşallah, sürecin sonucunda haklılığım ispatlanacağını düşünüyorum. Tüm hemşerilerimizin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Kendilerine imzalatılan bu tür belgelere dikkat etsinler” şeklinde konuştu.