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Aldığı mikrokredi ile kendi işini kurdu

Elbistan’da mikrokredi imkanlarından faydalanan Halime Günay, Elbistan Mikrokredi Şubesi’den aldığı kredi ile kendi işini kurdu.

Aldığı mikrokredi ile kendi işini kurdu
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Mikrokredi projesinin özellikle bayan girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan Halime Günay, 2018 yılında aldığı 1000 lira mikrokredi desteği sayesinde kendi işini kurdu.

Elbistan’da yaşayan Günay, ev ekonomisine katkı sunmak istedi. Arayış içerisine giren Günay, 2018 yılında komşuları ve arkadaşları sayesinde Elbistan Mikrokredi Şubesi’nin sunduğu desteği öğrendi. Hiç vakit kaybetmeden mikrokredi için başvuru yapan Günay, aldığı eğitimin ardından 1000 lira mikrokredi desteği aldı.

Aldığı mikrokredi desteği ile Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde Bukre Eşarp ismini verdiği işyerini açan Günay, “Ev hanımıyken arkadaşlarım ve komşularım bana mikrokrediden bahsettiler. Hiç vakit kaybetmeden gidip Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne başvurdum. Bana eğitim verdiler ve kısa süre sonra da kredim çıktı. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne gittim. İş kurmak istediğimi anlattım. 1000 lira mikrokredi aldım. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve ev ekonomime katkı sunabiliyorum” dedi.

Elbistan Mikrokredi Şube Müdürü Tuğba Öztürk ise, “Mikrokredi; dar gelirli bayanların ve bayanlar vasıtası ile ailelerin kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına imkân sağlayan küçük bir sermayedir. Elbistan Mikrokredi Şubesi 2008 yılında çalışmalarına başlamıştır. Elbistan ve Ekinözü ilçesinde şuanda aktif 800 üyemiz bulunmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen girişimci bayanlara Elbistan Mikrokredi Şubesi olarak desteklerimiz devam ediyor” bilgisini verdi.




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