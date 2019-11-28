Aldığı mikrokredi ile hayatı değişti

Mikrokredi projesinin özellikle kadın girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan Ayşe İspir, mikrokredi desteği ile atıldığı ticari yaşamda kendi işyerini kurmayı başardı.

Elbistan’da yaşayan İspir, ev ekonomisine katkı sunmak istedi. Arayış içerisine giren Ayşe İspir, komşuları ve arkadaşları sayesinde Elbistan Mikrokredi Şubesi’nin sunduğu desteği öğrendi. Hiç vakit kaybetmeden mikrokredi için başvuru yapan İspir, aldığı eğitimin ardından 3 bin lira mikrokredi desteği aldı.

Aldığı mikrokredi desteği ile Nehir Pastanesi ismini verdiği işyerini açan Ayşe İspir, , “Ev hanımıyken arkadaşlarım ve komşularım bana mikrokrediden bahsettiler. Hiç vakit kaybetmeden gidip Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne başvurdum. Bana eğitim verdiler ve kısa süre sonra da kredim çıktı. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne gittim. İş kurmak istediğimi anlattım. 3 bin lira mikrokredi aldım. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve ev ekonomime katkı sunabiliyorum” dedi.

Elbistan Mikrokredi Şube Müdürü Tuğba Öztürk ise, “Mikrokredi; dar gelirli bayanların ve bayanlar vasıtası ile ailelerin kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına imkân sağlayan küçük bir sermayedir. Elbistan Mikrokredi Şubesi 2008 yılında çalışmalarına başlamıştır. Elbistan ve Ekinözü ilçesinde şuanda aktif 800 üyemiz bulunmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen girişimci bayanlara Elbistan Mikrokredi Şubesi olarak desteklerimiz devam ediyor” bilgisini verdi.



