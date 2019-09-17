Alagöz’den teşekkür mesajı

Elbistan Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, birçok bulvar ve caddede tabela çalışması yapıldı. Elbistan-Göksun karayolunun, ilçe çıkışından hastane kavşağına kadar olan bölümüne uzun süre önce Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun adın verilmişti. İlçenin en önemli arterlerinden biri olan bulvarın her iki yönüne de ‘Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ levhası yerleştirildi. Konuyla ilgili olarak bir teşekkür mesajı yayımlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, kararın alınmasında katkı sunanlara teşekkür etti.

Alagöz, “Merhum genel başkanımızın ismi, uzun bir süre önce bu bulvara verilmişti. Ancak, isimle ilgili bir tabela konulmamıştı. Elbistan Belediye Meclisi, bu yönde bir karar alarak bulvara merhum genel başkanımızın isminin olduğu tabelanın yerleştirilmesini sağladı. Vatan ve millet sevdalısı olan, sözleri ve hayatı ile Türk siyasi tarihine damga vurmuş merhum liderimizle ilgili bu kararın alınmasında katkısı olan ve destek veren Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e ve Belediye Meclisi üyelerimize partim adına teşekkür ediyorum” dedi.