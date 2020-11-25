Alagöz: “Şehir içi trafikte acil düzenleme şart”

BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, şehrin ana arterlerinde yaşanan trafik sorununa dikkati çekti. Sürücülerin, bisiklet yolu nedeniyle daralan yollarda çift sıra park ettiğini belirten Alagöz, “Şehrimizin en güncel ve acil çözüme kavuşturulması gereken konularından biri, kent içi trafiğin düzenlenmesidir. Bisiklet yolu projesi ile daralan caddelerde çift taraflı park yapılması, trafiği içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Ana caddelerdeki işyerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ceza yeme korkusu da olsa mecburen araçlarını bisiklet yolunun yanına park ediyor. Bu da ister istemez yoğunluğa neden oluyor” dedi.

Bisiklet yollarlının kaldırılmasını isteyen Alagöz, “İlçemizde bir dönem parkmatikle çözülmeye çalışılan trafik sorunu için kalıcı önlemler gerekiyor. Merkezi yerlerde otopark imkanının az oluşu nedeniyle caddelerde oluşan araç yoğunluğu, kaplumbağa hızında ilerleyen trafikte hem maddi açıdan hem de zaman yönünden ciddi kayıplar yaşanmasına neden oluyor. Bir trafik ışığında 10 araç geçecekken ancak yarısı geçebiliyor. Bu konuda sürücüler kadar yerel yönetime de büyük görevler düşüyor. Vatandaşlardan da bizlere çok sayıda şikayet ulaşıyor. Öncelikli olarak bisiklet yolunun kaldırılması gerekiyor. Şehir içi trafiğin düzene kavuşması için bisiklet yolundan vazgeçilmesi ile eşzamanlı olarak şehir merkezinde oluşturulacak yeni otoparklara ihtiyaç var. Sürücülerin, 2 aracın zor geçtiği bu caddelere park yapmasının önüne geçilmesi için bu konuda adım atılması şarttır” ifadelerini kullandı.