Alagöz: “Kuraklığın hasarını desteklemeler çözer”

Elbistan ovasının hububat üretiminde önemli bir pay sahibi olduğunu ifade eden Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz, “Hububatta nisan-mayıs dönemindeki yağışlar çok büyük önem arz ediyor. Türkiye’nin birçok yöresinde bu yağışlar yeterli olmadığı için ürünlerin hasat edilemeyecek kadar olduğuna dair haberler var. Bölgemizde de bu yönde emareler görülüyor. Nisan-mayıs aylarında yeterince yağış alamadık. Bu da ister istemez rekolteye olumsuz yansıyacaktır. Elbistan’ın, ülkemizin en önemli tahıl üretiminin yapıldığı yerlerden biri olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurursak rekoltedeki azalma ciddi kaybı da beraberinde getirir” dedi.

Kuraklığın derecesine göre çiftçilerin desteklenmesini isteyen Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz, “Bu süreçte çiftçilerimiz mutlaka desteklenmeli. Çiftçimiz, kuraklık nedeniyle ektiği tohumu bile elde edemeyecek duruma gelmesi halinde devletin yanında olduğunu bilmeli. Zaten çok zor şartlar altında üretimden vazgeçmeyerek büyük fedakarlık yapan çiftçi, kuraklıkla karşı karşıya kalırsa en büyük darbeyi yemiş olur. Bu hasarın yol açacağı zararın telafisi de desteklerden geçiyor.

Bu bakımdan ilgililerin sahada kapsamlı bir araştırma yapmasına ihtiyaç var. Hangi bölgelerde risk devam ediyor hangi bölgelerdeki arazilerin kurtulma umudu var ona göre bir planlama yapılmalı ve mağduriyet yaşanmasına mahal verilmemelidir. Gerekirse tüm bölge afet bölgesi ilan edilerek çiftçinin kara bir sezon yaşamasının önüne geçilmelidir” ifadelerini kullandı.