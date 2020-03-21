Alagöz: “Ekonomik pakette öncelik esnaflara verilmeliydi”

Alagöz, “Bu kriz otellere ve hava ulaşımında yapılan KDV indirimi ile veya konut kredilerinde peşinatın yüzde 10'a indirilmesi ile aşılacak bir kriz değildir” diyerek esnafların da nakdi olarak desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Ekonomi paketinin önceliğinin esnaflar olması gerektiğine işaret eden BBP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Alagöz, şöyle devam etti:

“Kriz direkt tüketici ve küçük esnafı etkiliyor. Bir gün satış yapamazsa evine ekmek götüremeyecek bakkal, manav, kasap, berber, fırın, kırtasiye, sanayi esnafı gibi iş grupları nakden desteklenmelidir. Çünkü bu kriz sokağın krizidir. Dolayısı ile ekonomi paketinin önceliği bu esnaflar olmalıdır. Bu ve benzer daha ismini sayamadığım meslek gruplarının uçağa binip Bodrum'a tatile gidecek veya ev alacak durumları zaten yoktur. Amaç bu krizi parası olanlara fırsata çevirme krizi haline getirmek değil, parası olmayanları ayakta tutmak olmalıdır.”

Alagöz, esnaflara dönük atılmasını istediği adımları da, “Öncelikle; vergi ve SGK primleri yeniden yapılandırılmalı ve ilk taksit 6 ay sonra ödenecek şekilde ayarlanmalıdır. Banka kredileri en az 1 yıl ertelenmelidir. Kiracılara en az 3 ay kira desteği verilmelidir. İşsiz kalacak olanlara en az 6 ay maaş desteği verilmelidir. Öyle bir ekonomik paket hazırlanmalıdır ki kimse kimseye muhtaç kalmamalıdır” şeklinde sıraladı.