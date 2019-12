Alagöz: “Doğu Türkistan için harekete geçilmeli”

Çin’in bu zulmüne karşı Türkiye’nin mutlaka harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Alagöz, “Tüm dünya bu coğrafyada olanları, kör, sağır ve dilsizcesine seyrediyor” şeklinde konuştu.

Çin hükümetinin yaklaşık 70 yıldır Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan’da uyguladığı politikalara ilişkin olarak bir açıklama yapan BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, Uygur ve Kazak Türklerinin yaşam alanlarından alınarak eğitim kampı adı altında 500’e yakın toplama kampında tutulduğu yönünde bilgiler bulunduğunu kaydetti.

Alagöz, şunları söyledi:

“Çin işgali, zulmü ve vahşeti altındaki soydaşlarımızın çığlıkları arşa yayılırken, tüm dünya bu coğrafyada olup bitenleri kör, sağır ve dilsizcesine seyretmektedir. Çin Devleti işgal altındaki Doğu Türkistan’da sistematik bir katliam ve soykırım sergilemekte ve bölgenin etnik yapısını değiştirmeye çalışmaktadır. Bir millete millet olduğu unutturulmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır. Zulüm altında yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide bulunan soydaşlarımız, burada bir varoluş mücadelesi veriyor. Soydaşlarımızı, tarihlerinden ve atalarından ayırmak için tarihi mekanları ve mezarlıkları bile yok ediyorlar. Çin, oradaki mazlum kardeşlerimizin, Türk olduğuna dair tüm kanıtları yıkıp, yok etmek amacını güdüyor. Milyonlarca soydaşımız, eğitim kampı adı altında toplama kampında tutuluyor. Bu toplama kamplarının sayısının 500’ü bulduğu dile getiriliyor. Anne ve babalar toplama kamplarına gönderilmekte çocukları ise asimile edilmek maksadıyla Çinli ailelere veriliyor. Bu zulme, bu insanlık dışı uygulamalara ise kayıtsız kalmak mümkün değil. Soydaşlarımızın çığlıklarını ne zaman duyacağız? Onlara ne zaman el uzatacağız?”

Dünyanın gözü önünde yapılan bu zulmün bir an önce son bulması için Birleşmiş Milletler ve dünya devletlerini Çin’e karşı tepki göstermeye çağıran Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, “Dünya devletleri Doğu Türkistan’da uygulanan vahşete bir an önce dur demelidir. Üzülerek müşahede ediyoruz ki; hükümet de bu konuda gereken refleksi göstermemiştir. AK Parti hükümeti, soydaşlarımızın soykırıma uğramasına neden bu kadar sessiz kalmakta ve onların çığlığını duymamaktadır. Ayağa kalkma ve en kararlı şekilde adım atma zamanı geldi de geçiyor bile. Hükümet, bir an önce Doğu Türkistan’da soydaşlarımıza karşı sergilenen vahşet, katliam ve soykırıma karşı en sert şekilde tepki göstermeli ve gerekli girişimlerde bulunmalıdır” ifadelerini kullandı.