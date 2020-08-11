Alagöz: “Ay çekirdeğindeki yeni vergi düzenlemesi çiftçiyi mağdur edecek”

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz, Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına ilişkin yayınlanan Ek Kararda yer alan çerezlik ay çekirdeğinde uygulanacak yeni gümrük vergisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin’den ithal edilen ay çekirdeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisinin yüzde 3 olarak değiştirildiğini; bu vergi oranına ek olarak ton başına 240 Euro Toplu Konut Fonu uygulaması kararlaştırıldığını anlatan Alagöz, alınan kararın bölge çiftçisini yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Söz konusu değişiklikle Çin’den gelen çekirdeğin karşısında yerli üreticinin rekabet şansının azalacağını savunan Alagöz, “Bu düzenlemenin, çiftçi açısından getirisi olmayacağını düşünüyoruz. Çiftçimiz zaten zor durumda. Binlerce dönüm alanda siyah ay çekirdeği ekildi. Hasat zamanı da geldi çattı. Çiftçimiz bu karardan sonra kara kara düşünmeye başladı. Çiftçimizin, bu düzenleme ile birlikte rekabet şansını azaldı. Doğal olarak fiyatlara yansıyacak. Çiftçilerimizin umudu kırıldı. Bu düzenlemenin büyük firmaların isteği doğrultusuna alındığını düşünüyoruz” dedi.

Bu karardan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz, “Çiftçimiz büyük mağduriyet yaşayacak. Çiftçimize darbe vuracak bir karar olarak bakıyoruz. Bu konuda tüm çiftçilerimiz aynı sıkıntıyı yaşıyor. Elbistan, son yıllarda siyah ay çekirdeği üretiminde önemli aşamalar kaydetti. Binlerce çiftçimiz şimdi endişeyle bekliyor. Yetkililer, biran önce bu yanlıştan dönmeli. Bu karar geri çekilmeli” ifadelerini kullandı.