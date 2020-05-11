Alagöz, ahlaki çöküşe dikkat çekti

Bireyi ve toplumu ayakta tutan ahlaki değerlerin çöküşünün günümüzde maalesef hız kazanmış durumda olduğunu belirten Alagöz , bunun da toplum için doğuracağı tehlikeye dikkati çekti.

Ahlaki çöküşün neticesinde; toplumsal hoşgörünün, sevginin, saygının, itidalin yerini kin ve nefret ve gerilimlerin alacağını kaydeden BBP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Alagöz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“Siyasi, ticari, kültürel ve toplumsal erdemler bugün olduğu gibi bir bir kaybolur. Bu hal bir milletin iflası ve çöküşü demektir. Toplumu çepeçevre saran bu ahlaki çöküntü; gerçek dinden uzak, hiçbir ahlaki ve etik değeri olmayan bir toplumsal yapı oluşmasına neden olmuştur. Dürüstlük, saygı, sevgi, hakkaniyet, kul hakkı, dostluk, yardımseverlik, şefkat, merhamet, alçakgönüllülük gibi imani, insani, sosyal, ahlaki kavramlar anlamını ve önemini yitirmiştir.

Manevi, ahlaki ve töresel değerlerini kaybeden insanlar, dünyayı sadece kendilerinin yaşayabilecekleri yer olarak görürler ve dünyada kendileri için çıkar sağlamaya, kendi arzu ve isteklerini tatmin etmeye, hiçbir ölçü tanımadan mala mülke, makam mevkie ve statüye sahip olmaya çalışırlar. Böyle yaparak; benmerkezci bir tavır sergileyerek bencil davranırlar, başkalarını düşünmezler. İnsana ve topluma dair hiçbir değer onlar için önemli değildir. Bu sorumsuzlukları da sadece kendilerine değil, çevrelerindeki insanlara da zarar verir.

Ahlaki değerlerin kendileri için hiçbir yarar sağlamayacağını düşünen ve sadece kendi ikballeri için yaşayan bu insanlar, ahlaklı kimseleri ise ‘saf’ insanlar olarak değerlendirirler. Bu tip kimselerin yaşam felsefeleri sadece kendilerini besler. Çıkarları uğruna güçlü olanın zayıf olanı ezmesi, insanlara zulmetmesi üzerine kurulu çarpık bir yaşam felsefesidir bu. Ahlaki değerlerin yitirildiği, manevi çöküntünün had safhaya ulaştığı, adaletsizliğin adalet gibi telakki edildiği bir toplumda, kadına şiddetin, güçlünün zayıfı ezmesinin, adaletsizliğin, hukuk tanımazlığın, servet hırsının, rüşvetin, saygısızlığın, sevgisizliğin ve her türlü sapkınlığın, edepsizliğin, hayasızsızlığın yaygınlaşması ise çok normaldir. Bu şaşılması ve yadırganması gereken bir durum değildir.”

Alagöz, “Devlet dahi kumarı teşvik ediyorsa, rüşvete ve kayırmacılığa ses çıkarmıyorsa, adaleti tesis etmiyorsa, imani, insani, sosyal ve kültürel değerlerin içinin boşalmasından rahatsızlık duymuyorsa halkın ahlaksızlığa sürüklenmesi yadırganacak bir durum değildir. İçine düştüğümüz ahlaki ve sosyal buhranın sebebi insanların milli, manevi, etik, töresel her türlü kıymetinden uzaklaşması, bu değerlerine karşı samimiyetsizleşmesidir. Sonuç itibariyle bir toplum, sosyal, hukuki, imani, vicdani ve ahlaki değerlerinden uzaklaşıyorsa veya bu değerlere sahipmiş gibi görünerek söz konusu değerlere ters düşen bir yaşam biçimi sergiliyorsa, hayat felsefesi kurgulamışsa o toplumun özü çürümeye başlamış demektir” görüşlerini aktardı.