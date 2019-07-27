banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alacak verecek kavgasında kan aktı

Elbistan’da meydana gelen olayda alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alacak verecek kavgasında kan aktı
banner145
banner143

Olay, Malatya Caddesi’nin arka tarafında bulunan Asker Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, A.H.G. ile R.Ö. arasında alacak verecek yüzünden başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. R.Ö., tartıştığı A.H.G.’yi omzundan ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan A.H.G., hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı R.Ö. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 4 hafta önce

Elbistanın adamı akıllanmaz.kınamak gibi olmasın ne oldu bıcaklayınca alabildinmi alacagını,şimdi o adama alacagın kadar para versen davasından vazgeçirebilecekmisin.

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Elbistanlı 4 hafta önce

MaşAllah elbistan son zamanlarda teksası geçti..

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandaş 2 4 hafta önce

Dışardan yorum yapması kolay
Kötünün ne kadar can yaktığını tahmin bile edemessiniz
Nitelikli profesyenel dolandırıcık bazı insanlar için geçim kaynağı
Adalet herkes için yerini bulacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
VATANDAŞ 4 hafta önce

Bu neyin alacağı, neyin vereceği!İnsanları tehdit edecek kadar borç-alacak ilişkisinin içeriği nedir?Faizli borç para mı,çek mi, senet mi?Kısaca tefecilik mi?Bu işlere bir dur diyen olmazsa işin gidişatı çok kötü.Bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalıdır.Çek,senet işi kişilerin ellerinden alınmalıdır.Hukuki bir zemin oluşturularak bir banka vb. kurum ve kuruluş üzerinden yürütülmelidir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hakan 4 hafta önce

Basit bir olay degil bu kimse kimsenin canını kolay kolay yakmaz

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Elbistanli 4 hafta önce

Aynen oyle kardesim dogru soyluyorsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yurdal 4 hafta önce

Olay bana tefeci olayını hatırlatıyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gulnur 4 hafta önce

Ah kardeşim benim okadar alacaklarım varki tüm onları Allah'a havale ediyorum ortada okadar kallesler varki

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner116