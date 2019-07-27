Alacak verecek kavgasında kan aktı

Olay, Malatya Caddesi’nin arka tarafında bulunan Asker Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, A.H.G. ile R.Ö. arasında alacak verecek yüzünden başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. R.Ö., tartıştığı A.H.G.’yi omzundan ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan A.H.G., hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı R.Ö. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.