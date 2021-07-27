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Alacak-verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü 4 yaralı

Afşin’de, alacak-verecek kavgası yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Alacak-verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü 4 yaralı
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Olay, ilçe merkezindeki Dr. Şeref Ertekin Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup, caddede karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ortalığı savaş alanına çeviren kavgada yaralanan Halil İbrahim Ertekin ve Bahri Ardıç ile Ö.E., S.A., B.A. ve A.A. adlı kişiler, Afşin ve Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ertekin ve Ardıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alacakverecek Kavgasında Kan Aktı: 2 ölü 4 Yaralı