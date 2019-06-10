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Aktürk, güreşte Avrupa şampiyonu oldu

Aktürk, güreşte Avrupa şampiyonu oldu

Milli Takımda yer alarak İspanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonasına katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı güreşçileri İspanya’dan şampiyon olarak döndü.

İspanya’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Şampiyonasına Milli Takım formasıyla katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi 97 kiloda Feyzullah Aktürk rakiplerine hiç puan vermeden şampiyonluk ipini göğüsledi.

Milli Takım formasıyla mücadele eden Feyzullah Aktürk, Bulgar rakibini 11-0, Ukraynalı rakibini 9-0, Macar rakibini 11-0 ve Moldovalı rakibini 12-0 (tuş) ile toplamda 43 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı şampiyonada 70 kiloda mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı güreşçilerinden Ömer Faruk Çayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı güreşçisi Milli Takım formasıyla güreşen 61 kiloda mücadele eden Hamza Alaca ise bronz madalya için mücadele edecek.






Yerel Manşetler
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