Akşener: “Hangi vicdanla evet dediniz?”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için tanınan sürenin 2,5 yıl daha uzatılmasına imkan sunan kanun teklifini eleştirdi.

Kanun teklifinin, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin ‘evet’ oyu ile kabul edilmesini, doğa katliamı olarak nitelendiren Genel Başkan Akşener, şunları söyledi:

“Hepimize öğretilen bir söz var: Yeşili sev doğayı koru. Bu söz, afişlere hapsolmuş bir slogan değildi. Nesilden nesle aktarılan bir sözdü. Ama maalesef bu kutlu mesajdan nasibini alan iktidar ve onun küçük ortağı, geçen hafta bir doğa katliamına daha imza attı. Özelleştirilen 15 termik santraline 1 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilmişti. Bu süre bacalarına filtre takılsın, vatandaşlarımız çocuklarımız zehirlenmesin diye verilmişti. İktidar ve küçük ortağı, torba yasaya doldurdukları teklifle bu süreyi Haziran 2022’ye kadar uzattılar. Bu, evlatlarımızı zehirlemeye, toprağı suyu kirletmeye 2,5 yıl devam edecek demek.”

İnsan sağlığının hiçe sayıldığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yüce Allah’ın emrine rağmen havanın suyun bozulmasını, toprağın dengesinin bozulmasını devam ettirtecek bu karara hangi vicdanla imza attılar bilemem. Evlatlarımızın sağlığı hiçe sayıldı. Çanakkale’de, Silopi’de, Elbistan’da, Karabük’te, Kütahya’da, Soma’da, Sivas’ta, Zonguldak’ta, Muğla’da, Ankara’da yavrularımız zehir solumaya devam edecek. Bu karara evet oyu verenlere soruyorum; sizin evlatlarınız, torunlarınız yok mu? Onlar zehir soluyunca vicdanınız sızlamayacak mı? Bu dünyada olmasa da ahrette bunun hesabı yok mu sanıyorsunuz. Ne diyeyim? Allah sizleri ıslah etsin. Evlatlarımızın sağlığı için bu işi takip edeceğiz” şeklinde konuştu.