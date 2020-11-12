AKS Mimarlık & RK Mimarlık açıldı

Mimarlar Seda Aksu ve Rabia Kurt, mimari proje hizmetinin yanı sıra tasarım, uygulama, 3D görselleştirme, iç mimari, peyzaj mimari ve dekorasyon-dizayn gibi birçok alanda da hizmet sunduklarını belirterek, “Proje ve tasarımlarında ise hızla değişen ve gelişen inşaat sektöründe güncel malzeme bilgileri ve kullandıkları teknolojik mimari programlar ile yenilikçi, estetik ve fonksiyonel ayrıca doğaya ve çevreye duyarlı tasarımlar sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştular.

Seda Aksu - AKS Mimarlık

1995 yılında Elbistan’da doğdu. Lise öğrenimini Elbistan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2018 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2 yıl boyunca serbest şekilde çalışmalarını sürdürdükten sonra 2020 yılında AKS Mimarlık adında kendi ofisini açtı.

Rabia Kurt - RK Mimarlık

1995 yılında Elbistan’da doğdu. Lise öğrenimini Elbistan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Ocak 2020’de Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Bölümü’nden mezun oldu.2020 yılında RK Mimarlık adında kendi ofisini açtı.









