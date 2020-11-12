AKS Mimarlık & RK Mimarlık açıldı

Seda Aksu - AKS Mimarlık
1995 yılında Elbistan’da doğdu. Lise öğrenimini Elbistan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2018 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2 yıl boyunca serbest şekilde çalışmalarını sürdürdükten sonra 2020 yılında AKS Mimarlık adında kendi ofisini açtı.
Rabia Kurt - RK Mimarlık
1995 yılında Elbistan’da doğdu. Lise öğrenimini Elbistan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Ocak 2020’de Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Bölümü’nden mezun oldu.2020 yılında RK Mimarlık adında kendi ofisini açtı.