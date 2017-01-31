AKOM’dan fırtına uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), il genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağını belirterek, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi durumlara karşı tedbirli olmalarını istedi.

Elbistan’da bugün öğle saatlerinden itibaren kısa aralıklarla etkili olan rüzgârın, bugün itibariyle şiddetini artırması bekleniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), bu konuda vatandaşları uyardı.

Yazılı bir açıklama yapan AKOM, “İlimizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmeleri vb. durumlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Soba zehirlenmeleri sağlık alanını ilgilendiren bir konu olduğu için bu durum haricinde diğer afet durumlarına maruz kalan vatandaşlarımız AKOM 112 ihbar hattını arayarak yardım isteyebilirler. Vatandaşlarımızın afet durumuna maruz kalmaması için önceden tedbirlerini almaları gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre ise, Elbistan’da 1 ve 2 Şubat’ta kuzeybatı ve doğudan esen rüzgârlar etkili olacak. Sert esen rüzgâr nedeniyle özellikle gece sıcaklıklarında ciddi düşüş yaşanacak. Çarşamba ve Perşembe günü, gece saatlerinde termometreler -15 dereceyi gösterecek. Cuma günü de düşük sıcaklıklarla geçirecek Elbistan’da hafta sonu itibariyle gündüz ve gece sıcaklıklarında artış gözlenecek.