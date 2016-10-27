AKOM’da kış toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının yaklaşması münasebetiyle kış şartları ile mücadele konusunda Afet Koordinasyon Merkezi’nce (AKOM) toplantılarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve AKOM Başkan Yardımcısı Cahit Küçükönder başkanlığında yapılan toplantıya, Fen İşleri Dairesi Başkanı Halil İbrahim Duran, KASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanı Çetin Hurşitoğlu, ilçe belediyeleri fen işleri müdürleri, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve DSİ’den yetkililer katıldı.

Yaklaşan kış mevsiminde, hava ve yol şartlarının ağır geçmesi durumu ve karla mücadelede tüm ihbarların Afet Koordinasyon Merkezi 110 nolu ihbar hattına yapılması ve AKOM operatörlerinin kış şartları ile mücadelede, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Karayolları 55. ve 58. Şube Şefliklerini yönlendireceği belirtildi.

Toplantıda, ilgili kurumlar arasında iletişim ve koordinasyonun nasıl sağlanacağı görüşüldü. Görev ve yetki dağılımı gözden geçirildi. Zorlu kış şartlarında özellikle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması amacıyla yoğun kar yağışı ve buzlanma ile mücadelede farklı mücadele planları oluşturuldu.



