Akkuş, “Bu hain saldırı hepimize yapılmıştır”

Nurhak Belediye Başkanı Ahmet Akkuş, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte bir açıklama yaparak, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısını kınadılar. Ortak açıklamada konuşan Başkan Akkuş, “İstanbul’ da gerçekleştirilen hain saldırı sana, bana, ona, yani hepimize yapılmıştır” dedi.

Belediye hizmet binasında yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Av. Ahmet Akkuş, şunları söyledi:

“İstanbul’ da gerçekleştirilen hain saldırı sana, bana, ona, yani hepimize yapılmıştır. İnsan yaşamına kasteden terör, kim ve nereden gelirse gelsin ülkemiz barışını teslim alamayacaktır. Kadim bir geçmişe sahip bu millet tarih boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliği koruyarak, ortak akıl ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekûn mücadele hepimizin görevi ve sorumluluğu olmak zorundadır. Teröre vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi güçlendirmektir.”

Başkan Akkuş, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, “Her türlü siyasi düşünce farklılığını bir kenara koyarak, bu acıların ortak olduğunu ve bu acıları yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz. 15 Temmuz’da milletimize ve onun iradesine karşı yapılan FETO darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru bu terör saldırısı karşısında da göstereceğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Nurhak Belediye meclisinde bulunan bütün siyasi parti gurupları olarak, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri olarak terörün bir insanlık suçu olduğunun bilinci ile her ne amaçla olursa olsun, kimden ve nerden gelirse gelsin insanlara korku ve panik yayılmasına izin verilmemelidir. Bu zor günlerimizde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu kesindir. Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul’da yapılan terör saldırısını kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Heyet daha sonra Nurhak Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundular.



