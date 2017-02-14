Akkoyun’dan esnaf ziyareti

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, şehir merkezinde yaptığı ziyaretler ile esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve isteklerini dinledi.

Fırsat buldukça esnafları ziyaret eden Kaymakam Tuncay Akkoyun, yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaflara istekleri olup olmadığını soran Kaymakam Tuncay Akkoyun, ilçeyle alakalı talep ve önerilerini de dinliyor.

Kaymakam Akkoyun’u işyerlerinde görmekten mutlu olduklarını dile getiren esnaflar, yaptıkları çay sohbetinde, sıkıntılarını, şikâyetlerini, mağdur oldukları ya da memnun oldukları uygulamaları da dile getirdiler.

İlçe kaymakamına sorunları ve isteklerini iletebilme imkânı buldukları için Kaymakam Tuncay Akkoyun’a teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Kaymakam Tuncay Akkoyun’a yaptığı ziyaretlerden dolayı teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar ise, “Devletin sıcak, gülen ve anlayışlı yüzünü Elbistan’a geldiği günden bu zamana kadar sürdüren, her daim halkla iç içe olan, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen kaymakamımıza, yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyoruz” diyerek, duygularını ifade ettiler.



