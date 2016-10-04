Akkoyun’dan, Doğa Sporları ve Geleneksel Türk Sporları Alanı müjdesi

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 2 Ekim Pazar günü Offroad Yarışlarının yapıldığı yaklaşık 800 dönümlük alanın, Doğa Sporları ve Geleneksel Türk Sporları Alanı olarak düzenleneceğinin müjdesini verdi.

Kaymakam Akkoyun, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç ile yaptığımız görüşmede, offroad müsabakalarında kullanılan alanın Doğa Sporları ve Geleneksel Türk Sporları Alanı olarak düzenlenmesinde mutabakata vardık. Önümüzdeki hafta çalışmaların başlaması planlanmaktadır. Düzenleme sonunda mevcut alan, en büyük Doğa Sporları ve Geleneksel Türk Sporları Alanı olma özelliğini taşıyacaktır” dedi.

Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği (ELOFF) tarafından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Elbistan Kaymakamlığı’nın destekleri ile düzenlenen offroad oyunları, on binlerce vatandaşı buluşturmuştu. 23 kulübün katıldığı offroad oyunlarında, arazi araçlarının oluşturduğu görsel şov, izleyenler tarafından heyecanla takip edilmişti.

Akkoyun, teşekkür etti

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, yapılan offroad yarışlarının ilçenin tanıtımında büyük katkı sağladığını ifade ederek, bu organizasyonda görev alan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’nde yaklaşık 800 dönüm arazi üzerinde Elbistan tarihinde ilk defa düzenlenen ve bu anlamda Türkiye’de düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olan offroad oyunları, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Elbistan’da düzenlenen offroad oyunları hakkında açıklamalarda bulunan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, “İlçemizde gerçekleştirilen offroad oyunları, bin 300 metre uzunluğundaki pist alanı, pist alanının kenarlarındaki 20 dönümlük seyir alanı ve ayrıca 100 dönümlük sivil araç park yeri bulunan alanda düzenlenmiştir. Mevcut pist alanı Türkiye geneli offroad oyunlarının yapıldığı pist alanlarının içerisinde seyir alanı yönünden en iyilerden biri olarak düzenlenmiştir. Kahramanmaraş-Merkez, Elbistan, Afşin, Ekinözü, Göksun ilçelerimizden 10 binin üzerinde vatandaşımız bu organizasyona katılmıştır.

Elbistan Offroad Kulübü Yönetim Kurulu ve üyeleri, yaklaşık 60 kişilik ekip ile organizasyon hazırlığı yapmıştır. Gösterilere Akdeniz Bölgesinden 20 Offroad Kulübü, yanı sıra Samsun Vezirköprü, Malatya ve Adıyaman Offroad ekipleri başta olmak üzere toplamda 23 kulüp katılmıştır. Bu kulüplerimiz 150 offroad aracı ve 450 sporcu eşliğinde Elbistan Offroad Oyunlarına katılmışlardır” dedi.

Böylesine büyük bir organizasyonun 15 Temmuz Darbe Girişiminin sembol ismi Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in adına düzenlenmesinin, yapılan organizasyonu daha anlamlı bir hale getirdiğini vurgulayan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Offroad oyunları alanının düzenlenmesi, vatandaşların alana ulaşımı ve organizasyonun ödüllerinin temininde büyük destekleri olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç’un şahsında, emekleri olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum. Ayrıca offroad oyunlarına katılmak üzere ilçemize gelen offroad kulüplerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı ELOFF Başkanı Cemil Arığ’ın şahsında, Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür ediyorum.”

Müjde verdi

“Vatandaşlarımıza büyük bir müjdeyi de açıklamak istiyorum” diyen Kaymakam Tuncay Akkoyun, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç ile yaptığımız görüşmede, offroad müsabakalarında kullanılan alanın Doğa Sporları ve Geleneksel Türk Sporları Alanı olarak düzenlenmesinde mutabakata vardık. Önümüzdeki hafta çalışmaların başlaması planlanmaktadır. Düzenleme sonunda mevcut alan, en büyük Doğa Sporları ve Geleneksel Türk Sporları Alanı olma özelliğini taşıyacaktır.

Yapılacak çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, bölgemizde gelişen ve büyüyen Elbistan’ımızın tarihi ve kültürel altyapısına uygun ve tarihimizin bizlere miras bıraktığı Geleneksel Türk Sporlarının yaşatıldığı önemli bir esere kavuşmuş olacaktır. Ülke düzeyinde bu anlamda önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak olan bu eser, hem görsel güzelliği ile hem de dededen toruna kadar tarihi mirasımıza sahip çıkmak anlamında önemli kazanımlar sağlayacaktır” diyerek, açıklamasını tamamladı.



