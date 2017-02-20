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Akkoyun, polis uygulama noktasını ziyaret etti

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, şehrin Nurhak girişinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek, burada görev yapan polis memurlarından uygulama hakkında bilgi aldı.

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Akkoyun, polis uygulama noktasını ziyaret etti

            Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, şehrin Nurhak girişinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek, burada görev yapan polis memurlarından uygulama hakkında bilgi aldı.

            Kaymakam Tuncay Akkoyun, hafta sonunu ziyaretlere ayırdı. Kaymakam Tuncay Akkoyun, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde oluşturulan polis uygulama noktasındaki polis memurlarını ziyaret etti.

            Burada görevli olan polis memurları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Tuncay Akkoyun, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan uygulama noktasındaki görevli personellerden karşılaşılan sorunlar ve uygulama hakkında bilgi aldı ve eksikliklerin biran evvel giderilmesi talimatını verdi.

Akkoyun, uygulama noktasındaki polis memurlarına öncelikli olarak kendi can güvenlikleri olmak üzere tedbirli olmalarını isteyerek, Elbistan'da yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakârca çalışan polis memurlarına kazasız ve başarılı mesailer diledi.

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