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Akkoyun: “Kadınlar, toplumun temel taşlarıdır”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, kadınların huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

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Akkoyun: “Kadınlar, toplumun temel taşlarıdır”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, kadınların huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kaymakam Akkoyun, bu güzel günle ilgili olarak yayımladığı mesajında Türk kadını ve Türk annesinin her zaman hak ettiği yerde olacağına vurgu yaparak, "Sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Bu sebeple aile müessesesinin temel taşı, değerlerimizin en önemli temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kadın erkek tüm insanlığın mesuliyetindedir. Devletimiz ve hükümetimiz de bu alanda kadınlarımızla ilgili büyük çalışmalar yapmaktadır. Türk kadını ve Türk annesi her zaman hak ettiği yerde olacaktır.

Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu gününü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

 

 

 

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