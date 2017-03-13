Akkoyun: “Ayağa kalkan Türkiye istemiyorlar”

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Hollanda polisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemesi ve bunu protesto etmek isteyen Türk vatandaşlara da köpekler ve atlarla sert müdahale etmesini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kınadı.

Kaymakam Akkoyun, teröristlere kucak açan ve onları besleyen ülkelerin ayağa kalkan Türkiye istemediğinin altını çizerek, “Ne yapsalar boş; milletimiz uyandı” ifadelerini kullandı.

Referandum öncesinde Türk vatandaşların bilgilendirilmesini amaçlayan etkinlikleri yasaklayan, siyasetçilerin etkinliklere katılımlarını hukuk dışı şekilde engelleyen Hollanda, son olarak Türk siyasetçilerin kendi ülkesinde seçim propagandası yapmasına engeller çıkaran Hollanda'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesinin ardından Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk kökenli vatandaşlar ile buluşmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı 5 saat beklettikten Almanya'ya gitmesini zorlayan diplomatik skandallar zinciri, polisin binlerce vatandaşa sert müdahalesi ile son bulmuştu. Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişiye köpekler ile müdahale eden Hollanda polisi, en az 7 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Hollanda’nın diplomatik teamüller dışında, Türkiye Başkonsolosluğu binası ile Hilgersberg'deki konsolosluk resmi konutunu giriş çıkışlara kapatması ve sonrasında yaşanan insanlık dışı müdahaleler, Türkiye’deki birçok kesimden sert tepkiyle karşılandı.

Hollandalı yetkililerin bu tutumuna karşı olarak Twitter hesabından tepki gösteren Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, yaşananların millete ve Türkiye’nin egemenliğine karşı olduğunu vurguladı.

Kaymakam Akkoyun, “Teröriste kucak açan ve besleyen bu ülkeler, Sayın Bakanımızın ülkeye girişine izin vermiyor. Ayağa kalkan Türkiye istenmiyor, her şey açık. Sayın Bakanlarımıza karşı Avrupa'nın takındığı tutum, aziz milletimize ve Türkiye'nin egemenliğine karşıdır” cümleleri ile Hollanda’nın yaptıklarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, uluslar arası hukuka ve insan haklarına aykırı olan bu tür davranışların bir fayda getirmeyeceğini de, “Ne yapsalar boş, milletimiz uyandı” ifadeleri ile özetledi.