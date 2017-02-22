Akın: İrademizin kalıcı olması ve istikrar için ‘evet’ diyeceğiz

Memur-Sen Elbistan İlçe Başkanı Halil Akın, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumla alakalı yaptığı açıklamada, “İrademizin kalıcı olması ve istikrar için ‘evet’ diyeceğiz” dedi.

Akın, “FETÖ darbesine, canını ortaya koyarak karşı çıkan milletimiz, iradesinin kalıcı hakimiyeti için tekrar meydanlara çıkacak” şeklinde konuştu.

Akın, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılmak istenen darbeye karşı tüm Türkiye’nin tek yürek, tek bilek olduğunu belirterek, “Bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk. Bize bunu yaptıran kadim medeniyet değerlerimizdir. Bizden önce bu davanın öncülüğünü yapmış, temellerini atmış büyüklerimizin bıraktıkları mirastır. 28 Şubat’a karşı koyan, muhtıralara karşı çıkan, ortak aklın sesi olarak, ‘darbelere de darbecilere dur’ diyen bu büyük camia, bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Siyasi istikrarsızların ülke yönetimini de etkilediğini, ekonomiyi bozduğunu, terör ve kaos ortamına zemin hazırladığını belirten Akın, darbecilerin de bu zeminleri kullanarak millet iradesini gasp ettiğini belirtti.

Anayasa değişikliği ile millet iradesinin kalıcı olmasının sağlanacağını dile getiren Akın, “Siyasi istikrar ülke yönetimine yansıyacak, birlik ve beraberliğimizi sağlayacak. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacak, birlik ve beraberliğimizin çimentosu olacaktır. Güçler ayrılığının yol açtığı belirsizlik ortamı giderilecek, sorumluluk, halkın karşısına çıkacak ve hesap verecek. Bürokrasinin egemenliği sona erecek, halk doğrudan seçtikleri eliyle yönetilecektir” dedi.

Memur-Sen olarak, referandumda ‘evet’ yönünde oy kullanacaklarını ve bunun mücadelesini vereceklerini ifade eden Akın, “İrademizin kalıcı olması ve istikrar için bizde 16 Nisan’da ‘evet’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.