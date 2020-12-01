Akgül’ün ‘Hepitalizm’ kitabı yayımlandı

Bütün geliri yoksul kadınların kendi kendilerine gelir elde etmeleri maksadıyla mikrokredide kullanılması için Türkiye İsrafı Önleme Vakfına bağışlanan kitapta; kapitalizmin ve küreselleşmenin yol açtığı sorunlar paylaşılarak, Hepitalizme yönelik bir yön değişikliğine ilişkin hayati ihtiyacın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçlayan Prof. Dr. Aziz Akgül, “Hepitalizm, mutlu bir toplum öngörür. Bu kitabın amacı da dünyada bütün insanların mutluluğunu sağlayacak şekilde, yeni bir paradigma olarak Hepitalizmi ülke liderlerine, siyasilere, karar vericilere, stratejistlere ve okuyuculara sunarak, değişik bakış açılarından dünyamızı yeniden değerlendirmelerine katkı sağlamaktır” dedi.

Kendisini "hepitalist" olarak tanımlayan Prof. Dr. Aziz Akgül, bir mutluluk, hoşgörüye ve merhamet yaklaşımı olan hepitalizmin tüm dünyada uygulanabilmesini dilerken, "Gösterişin ve kibrin kol gezdiği bir çağda, hayatın sadeliğine ihtiyaç vardır. Özellikle de koronavirüs salgını sonrasında ‘kutunun dışında düşünerek', fazlalıklarımızdan arınıp sadeleşerek, farklılığın birlikteliğini sağlayabiliriz," diyor.

Hepitalizm kitabında Nobel Barış Ödülü sahibi mikrokredinin dünyadaki öncüsü Prof. Dr. Muhammed Yunus’un önsözü de yer almaktadır. Prof. Dr. Muhammed Yunus; "Koronavirüsten evlerimizde saklanabiliriz. Ancak kötüleşen küresel sorunlara çözüme üretemezsek, öfkeli doğadan ve öfkeli kitlelerden saklanacak hiçbir yerimiz olmaz” cümlelerini kuruyor.

2003 yılından beri, mikrokredi faaliyetlerini sürdüren, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programının, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği 1 milyar lirayı aşmıştır. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı bugüne kadar 200 bin kadını ekonomik hayata dâhil etmiştir.