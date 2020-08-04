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AKEDAŞ’tan tüketicilere mobil uygulama hizmeti

Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını kapsamında AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., mobil uygulama üzerinden tüketicilerin taleplerini dijital portal üzerinden değerlendirecek.

AKEDAŞ’tan tüketicilere mobil uygulama hizmeti
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Dijital mecranın her geçen gün hayatımızda daha çok yer edinmesi sebebiyle Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. mobil uygulamayı faaliyete geçirerek,  ilk aşamada planlı elektrik kesintisi, arıza bildirimi, kaçak elektrik ihbarı, duyurular, yeni bağlantı bilgileri, tasarruf bilinci üzerine ipuçları, tüm talep öneriler ve süreç takibi ile ilgili bilgi trafiğini bu uygulama üzerinden yürütecek.

Tüketiciler telefonlarına indirdikleri bu uygulama sayesinde Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile anında iletişim kurabilecek. Şimdilik Android tabanlı telefonlara ücretsiz olarak indirilecek olan ‘ Akedaş Dağıtım Mobil” isimli bu uygulama, vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Uygulama cep telefonuna indirilip, TC kimlik numarası ve tüketim noktası numarası girişi yapıldığında, elektrik tüketimi yapılan noktanın planlı elektrik kesinti zamanları anında uygulama sayesinde öğrenilebilecek. Aydınlatma arızaları, kesinti-arıza bildirimi,  kaçak elektrik ihbarları da bu uygulama üzerinden fotoğraflı bir şekilde Şirkete iletilebilecek. Tüketici tarafından yapılan bildirimlerin sonucu da uygulamadan takip edilebilecek.

 Şirket tarafından yapılan duyurular da yine aynı uygulama üzerinden görülebilecek. Uygulamanın en dikkat çekici bölümünün ise hane içi elektrik kullanımında tasarruf bilinci üzerine verilen ipuçları oluşturuyor.

Uygulamayı faaliyete geçiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.; uygulamanın çok yakında İOS tabanlı telefonlara da yüklenebileceğini, akıllı telefonlara sahip olmayan ya da cep telefonu kullanmayan abonelerin ise 7/24, 186 nolu çağrı merkezini arayarak tüm talep ve isteklerini iletebileceklerini ifade etti.



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AKEDAŞ’tan Tüketicilere Mobil Uygulama Hizmeti
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Furkan 2 gün önce

Böyle hükümet olmaz olsun ufacık dükkanda iki Bilgisayar bi klima 930 lira fatura geldi santral çalıştırmıyoruz Allahtan korkun

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