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AKEDAŞ’tan abonelere bilgilerinizi güncelleyin uyarısı

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, abonelere, bilgilerini güncellemeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

AKEDAŞ’tan abonelere bilgilerinizi güncelleyin uyarısı
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 Bilgileri güncellenen abonelerin, abonelikleri ile ilgili tüm bilgilendirmelerden anında haberdar olabileceklerini söyleyen AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, teknoloji çağında artık bütün iletişim kanallarının online ve uzaktan sistemlere dönüştüğünün altını çizdi.

Sistem üzerinde bilgilerini güncelleyen tüketicilerin anlık olarak fatura ve bilgilendirmelerden haberdar olduğuna vurgu yapan Tanış; “Dijital dünyaya gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Tüketicilerimiz fatura ellerine ulaşmadan web sitemiz üzerinden online işlemler kısmına tıklayıp dakikalar içerisinde faturalarını sorgulayabiliyor. Hatta birçok tüketicimiz faturalarını, ödemelerini düzenli olarak dijital ortamda sorguluyor ve kağıt çıktılara gereksinim duymuyorlar. AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak burada, öncelikli hedefimiz tüketicilerimizin sistemler üzerinde yer alan bilgilerini güncelleyip onlara anlık bilgi akışı sağlamak. Bilgisini güncelleyen abonelerimize faturalardan ödeme noktalarına, kampanyalardan özel durumlara kadar birçok konuda SMS yoluyla bilgi akışı sağlıyoruz. Abonelikleri kullanıcılarına ait olan ve güncel iletişim bilgileri bu abonelik bilgilerinde kayıtlı olan bütün tüketicilerimiz anlık olarak bütün bu paylaşımları cep telefonlarından görebiliyorlar” dedi.

Bilgi güncellemenin tüketicilere büyük fayda sağladığına da vurgu yapan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, “Tüketicilerimizin bilgilerini güncel tutmaları her şeyden anında haberdar olmaları açısından son derece önemli. Tüketicilerimiz bilgilerini 444 46 02 numaralı 7 gün 24 saat hizmet veren Çağrı Merkezimizi arayarak dakikalar içerisinde güncelleyebilir, bütün bu bilgilendirmelerden anında haberdar olabilirler” ifadelerini kullandı.


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AKEDAŞ’tan Abonelere Bilgilerinizi Güncelleyin Uyarısı
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Pazarlamacı 4 hafta önce

Bu akedasin Allah belasını versin bu ne ya böyle bugün elektrik faturası gelmiş faturaya bakıyorum en başta yaktığım elektrik sonra vergi ve fonlar bu yetmiyormus gibi elektrik tüketim vergisi xxxxenerji fonuxxxxx TRT payı xxxxx KDV xxxxx daha yok muydu ve işin en garibi önceki yuvarlama sonraki yuvarlama valla iyiymiş insanlari kandırmayın hak yemeyin çıkar biyerde hakkınız olani alın sayın admin yayınla bunu lutfen

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M Zekeriya Marangoz 4 hafta önce

Sayın yetkililer her şey güzel olacaksa ,neden kredi kartı kullanımı yok. Dijital sorgulama güzel de, ödemeleri de internet aracılığı ile yapmaya imkan verseniz olmazmı.Saygılar.

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