AKEDAŞ'tan ‘elektriği kesilen çiftçi’ açıklaması

Söz konusu çiftçinin, elektriğinin pandemi sürecinde değil yasal mevzuat çerçevesinde 26 Ağustos 2019 tarihinde kesildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Şirketimiz tarafından ilgili yönetmelik ve kanunlara uygun hareket edilmiş ve iddia edildiği gibi elektrik pandemi sürecinde kesilmemiş olup ilgili mevzuat çerçevesinde 26.08.2019 tarihinde kesilmiştir. Elektriklerin kesilmemesine ilişkin toplumda oluşan hassasiyeti istismar ederek kendi lehine kullanmak amacıyla yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ailesi olarak tüketicilerimizin bu tür yanlış haberlere itimat etmemesini önemser, pandemi sürecindeki yasal mevzuat çerçevesindeki işleyişimiz ile ilgili en doğru bilgilerin şirketimiz iletişim kanalları kullanılarak elde edilebileceğini belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”