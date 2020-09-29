Akedaş Elbistan ve Nurhak ekibine plaket

Hizmet verdiği Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın tüm bölgelerinde kesintisiz enerji için 4 mevsim 7/24 sahada özverili bir şekilde görev yapan Elbistan ve Nurhak ekibine, bakım ve onarım çalışmalarında gösterilen hassasiyet nedeniyle plaket verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Şube Müdürü Battal Kaya, tüketicilerin muhtarlar aracılığıyla gelen taleplerin yerine getirilmesinde gösterilen ilgi nedeniyle, Muhtarlar Şube Müdürlüğü olarak Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Elbistan Bölge Müdürü Ali Özberk ve Nurhak İşletme Şefi Mustafa Tontuş’a plaket verdi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Elbistan Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Şube Müdürü Battal Kaya; “Muhtarlar Şube Müdürlüğü olarak muhtarlarımızın tüm taleplerini yerine getiriyoruz. Muhtarlarla ilgili bir şube müdürlüğü olarak muhtarlarımızın taleplerine hassasiyetle yaklaşan ve talebin yerine getirilmesi sürecini takip eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin muhtarlarımızın da önerisiyle çalışmalarını ödüllendirmek istedik” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Elbistan Bölge Müdürü Ali Özberk ise; muhtarlarımız gerek ziyaret ederek, gerek iletişim kanallarıyla tüketicilerimizin taleplerini bize iletiyorlar biz de gelen talepleri ivedilikle çözmeye çalışıyoruz. Sahadaki özverili çalışmalarımızı gören muhtarlarımız, Muhtarlar Şube Müdürlüğü aracılığıyla bize böyle bir ödül layık görmüşler. Çok teşekkür ediyoruz. Görevimizin başında 7/24 sahada çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akedaş Nurhak İşletme Şefi Mustafa Tontuş da, “Nurhak ilçesine kesintisiz elektrik ulaştırmak için tüm ekibimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. AKEDAŞ Elbistan Bölge Müdürümüz Sayın Ali Özberk’in de desteği ile hem merkezde hem de kırsal mahallerde sorunları minimize etme gayretinde olduk. Vatandaşlarımızın taleplerini ve beklentilerini ön planda tutarak; mahalle muhtarlarımızla da her zaman iletişim halinde olmaya özen gösterdik. Nurhak’ın her noktasındaki bu çabalarımızı takdirle karşılayarak bizlere bu plaketi layık gören muhtarlarımıza ve Muhtarlar Şube Müdürlüğümüze teşekkür ederim” şeklinde konuştu.