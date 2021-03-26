Akedaş ekiplerinin zorlu kar mesaisi

Özellikle yüksek kesimlerde yağan karın oluşturabileceği arıza nedeniyle kesinti yaşanmaması için kırsalda şebekelerini kontrol eden ekipler, diğer taraftan da çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için arazi araçları, kar motorları ve amfibi paletli kar aracı ile kar ve tipi altında kilometrelerce yol kat etti. Sık orman ve engebeli arazide ise karlı tepeleri tırmanarak ve yürüyerek aştı.

Zorlu şartlara rağmen, yer yer hava muhalefetinden dolayı zarar gören elektrik dağıtım hatlarından kaynaklanan elektrik kesintilerini gidermeye çalışan ekipler, zarar gören hatları onarıp, şebeke elemanlarında meydana gelen arızaları gidererek kesintisiz enerji verilmesi için emek veriyor. Ekiplerin bu emek ve fedakârlıklarını gören vatandaşlar ise çalışmaları takdirle karşılıyor.

Göksun İlçesine bağlı Kınıkkoz Mahallesinden gelen arıza bildirimini değerlendirmek için yoğun kar yağışı altında arazi araçlarıyla bölgeye hareket eden ekipler, yolun kapanmasıyla yollarına yaya devam etti. Göksun’un bir diğer kırsal mahallelerinden Kazandere ve Hogdaş’ta da arızalara anında müdahale edildi.

Ekinözü ilçesinin kırsal mahallelerinde ise yer yer buz yükünün hatlar üzerine oluşturduğu ağırlık sebebiyle devrilen direklere gece müdahale edilmeye başlandı. Alişar, Akpınar ve Dedeler Mahallerinde oluşan arızalar, bölgede alınan önlemler nedeniyle anında giderildi.

Tüm önlemlerini alan kurumun, abonelerine kesintisiz enerji sunmak için 7/24 sahada görev almaya devam edecekleri bildirildi.