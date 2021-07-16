AKDO Cafe ve Restaurant’a görkemli açılış

AKDO Cafe ve Restaurant Köprübaşı Mahallesi Gariplik Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Ramada Otel altında hizmet vermeye başladı.

‘Hayalinizdeki lezzetler’ sloganıyla misafirlerini ağırlamaya başlayan AKDO Cafe ve Restaurant’ın açılışına AK Parti Elbistan İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AKDO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesini protokol üyeleri ile AKDO Cafe ve Restaurant işletmecileri Alican Arslan ve Sercan Baloğlu, Mustafa Polat birlikte kestiler.

Kurdele kesiminden sonra AKDO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu, satırla kestiği Maraş dondurmasını davetlilere ikram etti.

Rahat ve samimi konsepti ile Maraş dondurması, tatlı çeşitleri ve Kahramanmaraş mutfağının yöresel lezzetlerinin bulunduğu geniş ürün yelpazesi ile konuklarını ağırlamaya başladıklarını belirten AKDO Cafe ve Restaurant işletmecileri Alican Arslan ve Sercan Baloğlu ve Mustafa Polat, pazar günleri açık büfe diğer günlerde de serpme kahvaltı ile hizmet verdiklerini söylediler.

Açılışa gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden işletmeciler Arslan, Baloğlu ve Polat, “Maraş dondurması ve tatlıların yanı sıra zengin Kahramanmaraş mutfağının yöresel lezzetlerini de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. AKDO Elbistan Şube’mizde, pazar günleri açık büfe diğer günlerde de serpme kahvaltı ile hizmet vereceğiz. Birbirinden leziz tatlı ve pasta çeşitlerini, sıcak ve soğuk içecek çeşitlerini vatandaşlarımızın damak zevkine sunacağız. Kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz ferah bir ortamda misafirlerimizi ağırlayacağız. Türkiye'nin birçok noktasında hizmet veren AKDO markasını Elbistan’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.