Akdeniz meyve sineği eylem planı toplantısı yapıldı

Elbistan Ziraat Odası toplantı salonunda Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede Ulusal Eylem Planı kapsamında üreticilere ve sivil toplum kuruluşları ile muhtarlara yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Nuri Günen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli personel ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından2020-2022 yıllarının kapsayan 3 yıllık Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı hazırlandığı belirten Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Nuri Günen, “Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan turunçgiller başta olmak üzere birçok kültür bitkisinin en önemli zararlısı durumunda bulunan, dış karantinaya tabi ve ihracatta toleransı sıfır olan, oluşturduğu ürün kayıpları sebebiyle ülkemiz ekonomisine olumsuz yansımalar yapan Akdeniz meyve sineği zararlısı ile daha etkili bir mücadele yapılabilmesi için Bakanlığımızca 2020-2022 yıllarının kapsayan 3 yıllık Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu ulusal eylem planı doğrultusunda ayrıntılı bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak için üreticilere ve sivil toplum kuruluşları ile muhtarlara yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenledik” dedi.

Ürün kalitesini bozan Akdeniz meyve sineği ile mücadelede, kimyasal ilaç kullanımını tek çözüm olarak görmek doğru olmadığını belirten Ziraat Mühendisi Yılmaz Kuş, üreticilere Akdeniz meyve sineğinin yaşayışı, zararları, verdiği ekonomik kayıplar ve mücadeleye yönetimi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.