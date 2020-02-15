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Akdeniz meyve sineği eylem planı toplantısı yapılacak

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce üreticilere ve sivil toplum kuruluşları ile muhtarlara yönelik olarak Akdeniz meyve sineği 2020 yılı ulusal eylem planı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Akdeniz meyve sineği eylem planı toplantısı yapılacak
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Nuri Günen, Akdeniz meyve sineği 2020 yılı ulusal eylem planı kapsamında bilgilendirme toplantısı yapılacağını söyledi. Akdeniz meyve sineğinin ekonomiye ve çiftçiye büyük zarar verdiğini dile getiren Günen, “Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan turunçgiller başta olmak üzere birçok kültür bitkisinin en önemli zararlısı durumunda bulunan, dış karantinaya tabi ve ihracatta toleransı sıfır olan, oluşturduğu ürün kayıpları sebebiyle ülkemiz ekonomisine olumsuz yansımalar yapan Akdeniz meyve sineği zararlısı ile daha etkili bir mücadele yapılabilmesi için Bakanlığımızca 2020-2022 yıllarının kapsayan 3 yıllık Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır.

Bu ulusal eylem planı doğrultusunda ayrıntılı bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak için 19 Şubat Çarşamba günü tarihinde Elbistan Ziraat Odası toplantı salonunda saat 14.00’te kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Tüm üreticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızın toplantıya katılımını bekliyoruz” dedi.

         


Yerel Manşetler
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