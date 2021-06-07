Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’ndan KMBGC’ye ziyaret

Geçtiğimiz aylarda yapılan Genel Kurul neticesinde uzun bir süredir başkanlık görevini başarıyla yürüten Mevlüt Yeni, yerini Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun’a bırakmıştı. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun yeni yönetimi, Kurucu Genel Başkan Mevlüt Yeni ile birlikte Doğu Akdeniz’de yer alan cemiyetlere ziyaret turuna çıktı. Bu kapsamda AGF Heyeti, federasyon bünyesinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Coşkun ve Yeni’yi KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcıları Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Mehmet Taş, Ökkeş Saatçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Aktemur, Erdal Kır, Erol Öner ve Genel Sekreter Mahmut Beyaz karşıladı. Hoş sohbetler eşliğinde gerçekleşen ziyarette gazeteciliğin değerlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Başkan Deveboynu bu nazik ziyaretinden ötürü Coşkun ve Yeni’ye teşekkür ederken, Coşkun ve Yeni ise Başkan Deveboynu’na başarılar diledi.

Ziyaret sonrası konuşan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, şunları söyledi:

“Öncelikle bizi misafir ettiği için Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz andan itibaren çok sıcak bir karşılamayla ve gerçekten çok yararlı bir sohbetle Doğu Akdeniz turumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz destek ve bundan sonraki süreçte vereceğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bizde günün anısına naçizane federasyonumuz olarak cemiyetimize bir tablo getirmek istedik. Bu tablomuzun bir özelliği var. Koza çiçeğinden yapılıyor. Alanya’nın geleneksel el sanatları. İpek kozanın ipliği elde edildikten sonra kalan kısmından renkler verilerek, boyanarak, istediğimiz şekilde desen veriyoruz.”

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mevlüt Yeni de şunları kaydetti: “Kahramanmaraş bizim kendi ilimiz, kendi evimiz gibi oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetimiz, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun kurucu cemiyetlerinden. 11 yıldır genel başkanlık bayrağını ben taşıyordum. Artık bayrağı devretmenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Federasyonumuz artık büyüdü. Emekleme ve çocukluk dönemini atlattı. Bundan sonra emin ellerde cemiyetlerimizin başkanlarıyla, yeni genel başkanımızla yoluna devam edecek. Kahramanmaraş’a her gelişimizde buradaki meslektaşlarımız, iş insanlarımız federasyonumuza büyük bir teveccüh göstererek, bizlere ev sahipliği yaptılar. Meslektaşlarıma, cemiyetimize, teşekkür ediyorum. Bu benim açımdan da bir helalleşme ziyareti oldu. Sizleri çok sevdik. Sizlerle birlikte çok güzel vakitler geçirdik. Sektörümüz ve mesleğimiz adına yapabileceklerimiz kadar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte birlik ve beraberliğimizi bozmadan Akdeniz bölgesinin tek medya örgütü olan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu bayrağı altında sorunlarımızı, sıkıntılarımızı çözmeye devam edeceğiz.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu ise, “Gaye Başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Mevlüt Başkanımızdan bayrağı devraldı. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz. Bu nazik ziyaret ve hediyesinden ötürü Gaye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri onurlandırdılar. Bütün arkadaşlarım adına bu hediyeyi alıyorum. Ayrıca Mevlüt Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mevlüt Başkanımızın bizde yeri çok ayrı. Kendisinin bizimle hep beraber olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.