Akçul: “Milli enerji politikalarını her zaman destekledik ve destekliyoruz”

Türkiye’nin milli kaynaklarını kullanmamanın ve üretime dönüştürmemenin milli menfaatlerle ters düştüğünü kaydeden Genel Başkan Akçul, özellikle madencilik sektörüyle ilgili olumsuz haber ve manipülasyonlar oluşturulmak istendiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin hem yerli kömür hem de diğer maden çeşitleri yönünden kendi kendine yetebilecek rezervleri barındırdığını ifade eden Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Elbistan-Afşin özelindeki linyit kömürü ve bakır madeni varlığına değindi.

Elbistan-Afşin bölgesinde yer alan ülkenin enerji ihtiyacının önemli kısmını sırtlayacak linyit kömürü rezervinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Genel Başkan Akçul, bir diğer önemli ekonomik olarak kabul edilen bakır rezerviyle ilgili de gereken adımların atılması yönünde çağrıda bulundu.

Özellikle enerji üretiminde dışa bağımlılıktan kurtulması için hayati önem arz eden maden varlıklarının değerlendirilmemesi için bazı çevrelerce algı operasyonları yapıldığını anlatan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şunları söyledi:

“Bir süredir ülke gündemimizde, özellikle medyada madencilik sektörüyle ilgili olumsuz haberler ve manipülasyonlar yapılmaktadır. Ülkemizin milli değerleri olan madenler üzerinden yanlış ve eksik bilgi aktarımıyla, duyarlı vatandaşların tepkilerini kontrol etme çabası güden bir kısım işgüzarlar, böyle bir polemik oluşturma çabasıyla hem gündem değiştirme hem de bu konu üzerinden rant sağlama peşindedirler. Madenler sadece bizim ülkemizin değil, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de en büyük gelir kaynağı ve milli servetleridir. Ülke kalkınmasının en önemli kalemlerinden biri olan madencilik sektörüne ilişkin algı operasyonları kimseye bir fayda sağlamayacaktır.”

Maden faaliyetlerine karşı çevre hassasiyetlerinin de farkında olduklarının altını çizen Genel Başkan Akçul, Türkiye’nin bu sektördeki yıllık ithalatının da 25 milyar dolar olduğunu belirtti.

“Ulusal kaynaklarımızı yadsıyan yaklaşımları asla kabul etmiyoruz” diyen Akçul, “Maden ithalatında dışa bağımlılığımız gün geçtikçe artmaktadır. Maden ithalatına yıllık 25 milyar dolar ödenmektedir. Dünya piyasalarında maden ve metal fiyatları da sürekli yükselmektedir. Hal böyleyken milli servetlerimizi, ülke ve kamu yararı doğrultusunda üretime sokmak ve milli gelirimizi artırma zaruriyet varken, bu tür spekülasyonlar ülkemizin ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Madencilik faaliyetlerine karşı çıkanların hassasiyetini anlıyoruz. Aynı hassas duygularla hareket ediyoruz fakat ulusal kaynaklarımızı yadsıyan yaklaşımları da asla kabul etmiyoruz. Milli kaynaklarımızı kullanmamak, üretime sokmamak milli menfaatlerimize aykırıdır. Milyar ton rezervli yataklarımız varken, ithalata dayalı enerji ve maden politikaları bu alandaki açığımızı kapatmaz, kapatsa da bu sağlıklı bir yöntem olmaz. Gelişmiş ülkeler, maden ve enerji ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla tedarik etmekteyken, bizim kendi kaynaklarımızı kullanmamamız hangi mantıkla açıklanabilir” şeklinde konuştu.

Madencilik ve yerli enerji yatırımlarının, özellikle çevre hassasiyeti ön planda tutularak belli kanun ve kurallar çerçevesine alındığını söyleyen Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Ülkemizde madencilikle ilgili kanunlar açık ve nettir. Projeler, maden kanununa, ÇED yönetmeliğine uygun olmadığı zaman zaten hayata geçirilmemektedir. Kendi insanına ve çevreye, dolayısıyla devletin istikbaline zarar getirecek bir proje, hiçbir yetkili kurumdan onay alamaz. Onaylanmış ve faaliyete geçmiş alanlar da sıkı denetimler altında, kanun ve kurallara uygun olarak ilerlemektedir. Çevreye, bitki örtüsüne, ağaca olan duyarlılık son derece önemlidir ve öyle de olmalıdır, ama şu da iyi bilinmelidir ki, ülkemizin sahip olduğu orman alanların sadece yüzde 0,29 ‘u, yani yüzde bir bile olmayan bir oranla, geçici süre ile madencilik faaliyetlerine tahsis edilmektedir. Bu alanlar da daha sonra orman bakanlığı tarafından rehabilite edilmekte ve kesilen ağaç kadar fide dikilmektedir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle, çevre sorunları minimize edilmiş, modern tekniklerle yapılan faaliyetler bu sorunları ortadan kaldırmıştır” dedi.

Akçul, son olarak, söz konusu yatırımlarla istihdam arasında doğru orantı olduğuna işaret etti. Akçul, “Önce insan ve çevre” diyen bir anlayışla projelendirilen alanlar, istihdam oluşturmanın ötesinde, ekonomiye kazandırılmış, kalkınmamızın başrolünü üslenmiştir. İnsan sağlığını ve çevreyi hiçe sayan yaklaşımların ve projelerin elbette bizler de sonuna kadar karşısındayız ama diğer yandan bu duyarlılığı kendine ilke edinmiş, bütün yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş, ülkesini ve katma değerini düşünen, alanında yetkin, son teknolojiyi takip eden ve uygulayan yatırımcıların ve üreticilerin de, milli çıkarlarımızı korumak adına desteklenmesinin yanında oluruz. Eksik ve yanlış bilgilerle süslenmiş haberlere itibar ederek ortaya koyulan her türlü tepkinin, ülkemize ve milli ekonomi politikalarımıza zarardan başka bir şey getirmeyeceğinin farkına varmalıyız. Ülkemizin milli enerji politikalarını her zaman destekledik ve destekliyoruz” cümlelerini kullandı.

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, herkesi de bu konuda duyarlı olmaya davet ederek açıklamasını tamamladı.