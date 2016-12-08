Akçul: “İş kazalarının sonu gelmiyor, geleceğe de benzemiyor”

Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, kömür madenciliğinin işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer aldığını belirterek, “Üretim baskısının getireceği hiçbir kar, insan kaybının verdiği zararı karşılayamaz” diye konuştu.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı Çöllolar Kömür İşletmesi, Soma, Ermenek ve en son olarak da Siirt’teki maden ocağında meydana gelen ölümlü maden kazalarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Akçul, kömür madenciliğinin, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer aldığına işaret etti.

Kömür madenciliğindeki ölülü iş kazaları noktasında Türkiye’nin içler acısı bir durumda bulunduğunu kaydeden Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Yaşadığımız onca maden kazası göstermektedir ki; mevzuattaki bunca iyileştirmelere rağmen iş kazalarının sonu gelmiyor geleceğe de benzemiyor” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Akçul, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Soma’da, Çöllolar’da Ermenek’te, Siirt Madenköyde ve saymakla bitiremeyeceğim birçok maden kazasında, şehit olan maden emekçilerini saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Maden kazaları özellik arz eden, sıralaması yukarılarda olan başlıca ve apayrı bir sorun olarak can almaya devam ediyor. Teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmenin faydaları refah düzeyimizi artırırken, zararları ise insanlığa iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirlenmesi olarak geri dönmektedir. Sağlıklı çalışma ortamı, hızlı ve sağlıklı kalkınmanın ön şartıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonuçları itibariyle insan hayatını tehdit etmekle birlikte, işletmeleri de ağır faturalara mahkum etmektedir.

Madencilik sektörü, doğası gereği özellik arz eden, tümü birbirine bağlı olan ve herhangi bir olumsuz durumun zincirleme olarak tetikleyebileceği riskleri içeren, bu riskleri en aza indirebilmek için bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetimin gerektirdiği dünyanın en zor ve riskli iş koludur. Denetim zincirlerindeki en ufak noksanlık, kırılmalara neden olmakta ve iş kazalarını tetiklemektedir. Kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır. Ülkemde ise durum daha içler acısıdır. Son yüzyılın en büyük faciaları maalesef bizim ülkemizde yaşandı. Hayatını kaybeden madencilerin büyük çoğunluğu Türkiye Maden İşçileri Sendikasının üyeleriydi. Soma faciası tüm dünyanın gündemini oluşturdu. Sonuçları itibariyle de hala gündemdeki yerini korumaktadır. 13 Mayıs Soma faciası iş kazalarının vahametini yeniden gözler önüne serdi. Acılarını milletçe hala yüreğimizde taşıyoruz. Trafik kazalarına bakın, ortalama her yıl 7 bin kişi hayatını yitiriyor. Tüm iş kollarında yaşanılan kazalar maalesef, ocak söndürmeye devam ediyor.

Kazaların sebebini sadece mevzuat eksikliğinde aramanın çok da doğru olmadığını kabul etmeliyiz. Çünkü her şeyde olduğu gibi, madencilik sektöründeki uygulamalarda kendimize özgü kanun ve yönetmelikleri uygulamadaki standartlarımız, denetim sistemindeki sıkıntılar, işçi, işveren ve bürokrasideki işçi sağlığı ve güvenliği kültürünün yokluğu sendika sistemimiz ve iş kazalarının açıklanması yöntemi hep kendimize özgü. Mevzuattan çok, uygulamadan kaynaklı sıkıntıları göz ardı edemeyiz. Öyle olsaydı yüzde 93’ünün sürücü hatalarından kaynaklandığı trafik kazalarını nasıl açıklayabilirdik.

Madenlerdeki daimi nezaretçilik uygulamasının önemine işaret eden Genel Başkan Akçul, “176 Sayılı İLO sözleşmesi detaylı bir şekilde incelendiğinde esas olarak birçok hükmünün hali hazırdaki 6331 kanun ve bağlı olarak yürürlükte olan tüzük ve yönetmeliklerde zaten mevcut olduğu açıkça görülmektedir. Bu sözleşmenin imzalanması Türkiye’deki maden işçilerinin çalışma koşullarının yürürlükteki mevzuatın yanı sıra; devlet, işçi ve işveren temsilcilerinin mutabakatıyla uluslararası bir sözleşmeyle de koruma altına alınması ve gözetime açık hale gelmesi büyük önem arz etmektedir.

Gördüğümüz en önemli eksikliği de buradan söylemem gerekiyor; o da daimi nezaretçilik ile ilgili. Bilindiği gibi, daimi nezaretçi kamu adına denetim yapar. Ama ücretini denetlediği firmadan alır. İşçi sağlığı ve iş yeri güvenliğini denetlemek sorumluluğunu taşıyan konumundaki bir görevlinin, bağlı bulunduğu o iş yerini objektif kurallar çerçevesinde denetleyebilmesi çok da kolay olmayacaktır. Ücretini doğrudan işverenden alan denetim elemanlarının iş güvenliği konusunda etkili olamayacakları yıllardır dile getirilmesine karşın, bu konuda bir düzenleme de hala yapılmamıştır. Yaşadığımız onca maden kazası göstermektedir ki; mevzuattaki bunca iyileştirmelere rağmen iş kazalarının sonu gelmiyor geleceğe de benzemiyor” ifadelerini kullandı.

İş güvenliği kültürünün oluşması için uzun bir eğitim sürecine ihtiyaç olduğuna değinen Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şöyle devam etti:

“İş güvenliği ile ilgili sorunların çözümünde kabul gören bir yaklaşım var ki; o da, taraflarda güvenlik bilincinin ve önleme kültürünün oluşturulmasına verilen önem. Bu bilinç ve kültürün oluşumu ise bir anda, üç beş günde oluşabilecek bir kavram değil. Önleme kültürü, daha çocukken evimizin içinde kazandırılması gereken bir olgu. Önleme kültürü de yine eğitimle kazandırılacak, beslenecek bir oluşum. İşveren ya da sendika olsun, yapılandırmaya çalıştığı önleme kültürü ve iş güvenliği eğitimleri, ancak işçilerce doğru uygulandığı takdirde etkili sonuçlara ulaşabilir. İş güvenliği alanında yapılacak ilk iş ve alınacak en önemli önlem eğitimdir. Çünkü iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmanın tek yolu işin getirdiği riskleri tanımak, alınan önlemleri bilmek ve bunları uygulayarak tehlikelerden kaçınmaktır.”

Konuşmasının son bölümünde ‘önce insan hayatı’ vurgusu yapan Genel Başkan Nurettin Akçul, “Devlet, işveren, sendika ve işçiler sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmelidir. Kazalarda taraf ya da tek bir suçlu yoktur. İstatistikler kazaların yüzde 98’inin önlenebilir olduğunu gösteriyorsa, yüzde 2’nin içinde olmak için hiçbir bahanemiz yoktur, olmamalıdır. Kanunlar, yönetmelikler tabi ki önemlidir ama yeterli bir önlem değildir. Her şeyi kanuna uydurur bütün yasal yükümlülükleri yerine getirebiliriz ama insan hayatını geri getiremeyiz. Kanunların çok üstünde olan vicdan muhasebesini yapmak, yasal mevzuat gereği değil de insan odaklı düşünmek, en önceliğimiz olmalıdır. Üretim baskısının getireceği hiçbir kar, insan kaybının verdiği zararı karşılayamaz. Madenlerde ve diğer işkollarında artık bu kazaların son olmasını temenni ediyor, bir dahaki toplantımızda ise istatistiklerdeki kaza oranlarının yokluğuna bakıp ‘Demek ki kazalar önlenebiliyormuş’ demek istiyorum” cümlelerini kullandı.