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Akçul, iş güvenliğine dikkat çekti

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) tarafından organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Yönetici ve Temsilci Eğitim Seminerlerinin üçüncüsü yapıldı. Seminere, Maden-İş Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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Akçul, iş güvenliğine dikkat çekti

            Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) tarafından organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Yönetici ve Temsilci Eğitim Seminerlerinin üçüncüsü yapıldı. Seminere, Maden-İş Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Seminerde, iş güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

            Kahramanmaraş Clarion Hotelde düzenlenen seminere; Genel Başkan Nurettin Akçul, Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven, Genel Mali Sekreter Zekeriya Aydın, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen katılırken, Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve Yönetim Kurulu, Cevher İşçileri Şube Başkanı Zekeriya Gültekin ve Yönetim Kurulu, Konya Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin ve Yönetim Kurulu, Ege Bölgesi Şube Başkanı Recep Satır katıldı.

Genel Başkan Akçul, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Madencilik sektörü doğası gereği özellik arz eden, tümü birbirine bağlı, herhangi olumsuz bir durumda zincirleme olarak birbirini tetikleyen riskleri içeren bir iş koludur. Riskleri en aza indirebilmek için bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetimin gerektirdiği dünyanın en zor ve riskli işidir. Maalesef ölümlü kazalarda dünya üçüncüsü, Avrupa birincisiyiz. Yalnız ölümler sadece yer altında değil. Yer üstünde de iş kazaları her an burnumuzun dibinde. Trafik kazaları, inşaat, yol, hangi yöne baksanız ölüm yanı başımızda. Evimizin içinde bile kazalardan ölen sayısı çok yüksek.

 İş Sağlığı ve Güvenliği ne kadar önemli ve ne kadar hayati bir mesele. Amacımız öncelikle bir önleme kültürü oluşturmak. Hayatımızın her alanında uygulamamız gereken bir önleme kültürü. Bu da eğitimle, bilimle ve bilinçle oluşabilecek bir kavram. Önleme kültürü sadece iş yerinde değil, evimizin içinde küçüklükten kazanılması gereken bir süreç. Biz de bu bilinçle, iş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz. Sizler burada hocalarımızın bilgileri eşliğinde öğrendiklerinizi, temsil ettiğiniz arkadaşlara anlatacak ve bu bilinci artıracaksınız. Ayrıca burada sadece bilgilenmiyor, birbirinizi tanıyor, kaynaşıyor ve güç birlikteliğine adım atıyorsunuz. Biz biliyoruz ki sendikal mücadele de bu güç birliğinden geliyor. Eğitimlerimiz devam edecek. Biz bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Çalışma hayatınızda kazasız-belasız günler temenni ediyorum. Allah’a emanet olun”.           

            Seminerin sonunda Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen, katılımcılara teşekkür ederek, sendikal eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Programın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

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salih 46 1 ay önce

laf laf laf.
icraat sıfır

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Kamil 1 ay önce

Dikkat çektiğiniz kadar kontrolde etseniz

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