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Akçırı’da kaza: 5 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Akçırı’da kaza: 5 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Akçırı Mahallesi kesiminde meydana gelen kazada Elbistan’dan Göksun istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan K.’nın kullandığı 46 E 9052 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, Fazlı Ş. idaresindeki 46 HB 080 plakalı otomobile çarptı. Her iki araç da çarpmanın etkisi ile yol kenarına savruldu. Kazada, sürücülerden Kaya ile, diğer araçta bulunan Cafer Ş.,Ünzüle Ş., Durdu Mehmet Ş. ve Beyza Nur Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 






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