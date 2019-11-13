Akçadağ’a Elbistanlı Kaymakam

Son olarak Giresun’un Alucra İlçesi’nde 8 ay Kaymakam Vekili olarak görev yapan Elbistanlı kamu yöneticisi Hulusi Teke, İngiltere’deki yabancı dil ve yerel yönetimler eğitimini tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya’nın Akçadağ İlçe Kaymakamlığı’na atandı. Teke, ilçeye gelerek görevine başladı.

Hulusi Teke kimdir?

1991 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlköğretimini Elbistan İsmet Paşa İlköğretim Okulunda, liseyi Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde okudu. 2014 yılında Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden derece yaparak lisans eğitimini bölüm birincisi olarak tamamladı. Maliye Bakanlığının 2014 yılında açmış olduğu Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak, 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Strateji Geliştirme Başkanlığında Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak kamuda çalışma hayatına başladı.

İçişleri Bakanlığının 2016 yılında açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2017 yılında Malatya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. İl merkez stajını Malatya Valiliğinde, kaymakam refikliği stajlarını sırasıyla Hatay/Reyhanlı ve Çanakkale/Eceabat ilçelerinde tamamladı. 09.11.2017 – 29.06.2018 tarihleri arasında Giresun/Alucra ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından dil kursu kapsamında 3 ay Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde ve yurtdışı stajı kapsamında 8 ay İngiltere’nin Leicester Üniversitesinde İngilizce dil eğitimi aldı ve yerel yönetimler üzerine incelemelerde bulundu.

Ardından Kaymakamlık Kursunu başarılı şekilde tamamlayarak İçişleri Bakanlığının onayı ile 28 Ekim 2019 tarihinde Akçadağ Kaymakamlığı’na atandı. Kaymakam Teke, evli olup İngilizce bilmektedir.